Terminar corrupción; primordial en la entrega de semilla de calidad

CD. GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –El diputado local Gerardo Villarreal Solís, mencionó que uno de los grandes planes del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, es terminar con la corrupción, y ahorita que se está entregando la semilla de frijol para la siembra del presente ciclo agrícola, hay denuncias de que alguna semilla no tiene la calidad que se dijo, y eso significa que hay corrupción, por tal motivo se debe de revisar por SEGALMEX y evitar a toda costa, recalco.

Se le cuestionó al legislador local y originario de este municipio llanero, sobre las quejas de algunos agricultores que aseguran estar recibiendo semilla de SEGALMEX en malas condiciones, es decir que no reúne los requisitos como para ser semilla de primera, apuntando el diputado del partido Verde, que efectivamente también a su persona le han estado llegando estas quejas, donde algún lote de semilla no es de la calidad mencionada, con impurezas superiores al seis por ciento, y si hablamos de semilla es un porcentaje alto, aseguró.

Dijo el entrevistado que a esta entablando dialogo con los responsables de SEGALMEX para que verifiquen con cuál de sus proveedores esta ésta falla, porque eso sería que admiten semilla no apta y eso es corrupción, uno de los temas que más ha impulsado el presidente de la república que se termine, si uno de los proveedores está mandando semilla que no reúne los requisitos de calidad por la cantidad de impureza, y así se recibe y entrega al agricultor, hay corrupción, y eso mancharía la buena intención de un excelente programa que viene a resolver el problema de falta de semilla, y no se debe de permitir por los responsables de este programa, que si hay un proveedor que no está haciendo bien las cosas venga a mancha un buen programa del gobierno federal.

Dijo para finalizar el diputado Gerardo Villarreal, que también se debe de reconocer que la semilla de pinto saltillo con el tiempo se ha estado combinado y hasta cierto punto contaminado con otros semillas, un grano que se adaptó muy bien en la región, pero es muy probable que se tenga que empezar a buscar alguna otra alternativa de semilla limpia, que también tenga las mismas características del pinto saltillo, y con ello poder conservar una semilla limpia como por mucho tiempo se tuvo con la actual, misma que por lógica y hasta de manera normal, poco a poco se va contaminando de otro tipo de pintos, y los rendimientos bajan de manera natural.