PEÑÓN BLANCO DGO. (OEM).- Nuevamente los trabajadores municipales sindicalizados cerraron las oficinas del Ayuntamiento en reclamo de que la autoridad municipal no ha cumplido ninguno de los compromisos que se pactaron hace algunos días.

Te puede interesar: Trabajadores cierran la Presidencia Municipal de Peñón Blanco

Este martes 11 de julio al percatarse de que la presidenta municipal Rita Lozano Reyes no había cumplido sus compromisos, y quien ni siquiera los ha querido recibir para dialogar sobre la problemática, decidieron nuevamente tomar las oficinas municipales para exigir que los regidores del Ayuntamiento hagan su trabajo, "que den la cara y dejen de ser tapaderas de la alcaldesa ante las injusticias que se están viviendo", advirtieron.

Trabajadores cierran nuevamente la Presidencia Municipal de Peñón Blanco, Durango / Foto: archivo | José Reza | El Sol de Durango

Uno de los reclamos que señalan es que no existe una correcta recolección de basura, "intentamos que la ciudadanía entienda que la presidenta Rita Lozano no ha podido o no ha querido reparar el camión recolector, se le ha dicho muchas veces que se necesita de este trasporte de desechos para atender las quejas de la ciudadanía y no hacen nada por solucionarlo", indicaron.

Mientras que en el caso de los regidores aseguraron que han buscado que ellos como representantes del pueblo no hacen nada por solucionar este trato déspota, grosero y humillante que se tiene hacia los trabajadores, además de que no les otorgan las herramientas necesarias para poder trabajar y con ello atender los reclamos de la ciudadanía.

Trabajadores cierran nuevamente la Presidencia Municipal de Peñón Blanco, Durango / Foto: cortesía |

Asimismo, reconocieron que uno de los principales reclamos que le hacen a la autoridad municipal es el trato que se les ha dado a los trabajadores sindicalizados, "son los menos pagados, tratos humillantes, groseros, sin herramientas y por supuesto que este trato afecta a la ciudadanía porque no se tienen las herramientas y equipos mínimos para atender a la comunidad", sin embargo recalcaron que estas demandas no le interesan a la alcaldesa, "ahora buscan trabajar desde otra parte, en lo que fuera su casa de campaña, pero se niega a recibirnos a los trabajadores y mucho menos solucionar los problemas y reclamos".

Por ello piden que los regidores hagan su trabajo y atiendan a la ciudadanía, "si la alcaldesa se niega a atenderlos y escucharlos para eso están los regidores, para dar la cara, para solucionar y ayudar a la comunidad, pero hasta la fecha se hacen de la vista gorda y se entregan a las decisiones y formas de ser de la presidenta municipal, urge que se atienda y escuche a los trabajadores sindicalizados de Peñón Blanco", puntualizaron.