Trabajadores piden la destitución de administradora del ISSSTE

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-La clase trabajadora y los sindicalizados, piden la destitución de la administradora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Alejandra Villarreal Meza, por presuntos malos manejos que hace en los interinatos que se les proporciona al personal de confianza.

Acompañada de varios afectados y personal sindicalizado, la delegada sindical del hospital del ISSSTE Gómez Palacio, Francisca Muñoz Hernández, explicó que los interinatos son como un contrato que se les da a los suplentes y son de tres a seis meses, en el cual gozan durante ese periodo de contrato de los derechos como si fueran de base.

Por lo tanto se tienen que realizar trámites como si fueran de base, de ahí que se les pide una papelería y se manda a las oficinas de la ciudad de Durango, para ello el ISSSTE cuenta con un contrato de valija con la empresa Estrella Blanca para que los días martes y jueves se pueda realizar el envío de cualquier papelería que se tenga que hacer de Gómez Palacio hacia la ciudad de Durango.

Sin embargo, Alejandra Villarreal les está pidiendo cierta cantidad de dinero según la categoría para el envío de esa papelería aún y cuando eso no se debe de pedir, agregó, “El monto que les pide para médicos es de 625 pesos, para enfermeras 400 y para administrativos 300 pesos, además ella nunca les mencionó que se les iba a hacer un reembolso”.

“Solamente les dijo que les iba a costar el envío y que tendrían que depositar a una tarjeta bancaria de uno de los trabajadores, pues según ella dijo que el compañero se había ofrecido a llevar la papelería a Durango, pero la pregunta es, ¿Si él se ofreció, para qué cobra?, pero aparte de eso también mete viáticos para que se le paguen los gastos durante el viaje ida y vuelta y la estancia, de ahí que vemos que está realizando malos manejos, lo que ninguna institución debe de hacer”, explicó.

Se le cuestionó el monto de lo que se le ha depositado y respondió, “La cifra no es alta, pero lo que estamos señalando y denunciando públicamente, aunado de que ya se notificó a las autoridades del ISSSTE de Gómez Palacio, al Jurídico de Durango, al doctor Luis Miguel y se le mandaron pruebas también a la delegada en el estado, Marcela Pelayo desde el pasado lunes y a la fecha no se ha tenido respuesta”.

La administradora tiene dos a tres meses de haber ingresado al ISSSTE y lo ha hecho mal, pues hace poco se tuvo un conflicto por el estacionamiento donde ella intentó privatizarlo y no lo permitimos, aunque se solucionó en aquella ocasión, pero hoy nuevamente está haciendo un mal manejo de la administración al estar pidiendo dinero para enviar documentos a la ciudad de Durango.

Cabe mencionar que se mostraron copias de los comprobantes de los depósitos y la tarjeta a la cual se debe realizar, incluso estuvo acompañada de varios afectados quienes están dispuestos a testificar lo que vivieron, son cuatro enfermeras y dos doctoras.

Asimismo, agregó que decidieron hacer público esta queja porque ahora la administradora les está hablando a las personas para que firmen un papel solicitando el reembolso de lo que les pidió, "pero lo hace, a través de un joven de nombre Rodrigo que es suplente y no sabemos qué puesto tiene, pero él les habla por teléfono y que acudirá junto con un licenciado hasta la casa de la persona para que firmen un documento para la devolución de su dinero, lo cual se nos hace muy sospechoso, ya que, por qué lo hacen de esa forma?, qué quieren esconder? o que malos manejos están haciendo?".

Pero aclaró que en el momento del acercamiento entre la administradora y el interino, no hubo acoso laboral, es decir no les condicionó, si no depositan no le doy el interinato, eso no lo hizo, nada más les dijo les va a costar el envío de la documentación.

"Con todo lo anterior, estamos pidiendo la destitución de la administradora y en caso que no la quiten, vamos a seguir insistiendo ante el órgano interno y si aun así no somos escuchados, nos vamos a huelga, aunque no vamos a suspender ningún servicio, porque se instalaría una base trabajadora hasta que se destituya a esta persona por presuntos malos manejos", concluyó Francisca Muñoz.