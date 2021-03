Transportistas de Gómez Palacio se quejan por la imposición de grúas GP

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Transportistas de 13 sindicatos de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) realizaron un plantón en el carril de baja velocidad en el Boulevard Ejército Mexicano, dejando un carril para la circulación, esto como medida de protesta contra elementos de tránsito por la imposición que hacen de las grúas GP y esta última por la altas tarifas que cobran y son hasta en un 400% más que las avaladas por el Estado de Durango.

Encabezando la protesta pacífica estuvo el delegado de Amotac, Saúl López Resendis, acompañado por Cristian Saucedo entre otros del gremio transportista quienes expresaron su inconformidad me pidieron una audiencia con la presidenta municipal Marina Vitela Rodríguez para exponerle la situación.

Por su parte Saúl López explico qué cuando hay algún siniestro, choque o algún otro accidente de tránsito en el que está involucrado algún transportista de esta organización, una vez que llegan los agentes de tránsito, ellos imponen las grúas GP, cuando el reglamento indica que las personas pueden optar por pedir el servicio de grúas de cualquier otra organización.

Agregó, “Todas las grúas deben de exhibir el tabulador que avala el gobierno del estado de Durango, el cual tiene las cifras de cuánto se cobra por acarreo cuál y cuánto se cobra por corralón, esto lo deben de tener todas las organizaciones de grúas que hay en la entidad”.

Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Hay muchas organizaciones de grúas que trabajan por años en Gómez Palacio, tal es el caso de integrado en Laguna, Nazas, entre otras, las cuales tienen sus permisos en orden, así como sus placas vigentes, sin embargo grúas GP, no cuentan con los permisos correspondientes de ahí que está operando de manera ilegal y no estamos de acuerdo con esa situación, pero por alguna razón de la cual desconocemos la dirección de tránsito de Gómez Palacio está imponiendo el servicio de estas grúas, incluso están en los operativos de alcoholemia, no sabemos que convenios o acuerdos tengan grúas GP y Tránsito municipal”.

Asimismo mencionó que el cabildo de Gómez Palacio les ha indicado qué el ayuntamiento no tiene ningún acuerdo o convenio con grúas GP, de ahí qué es algo raro que los agentes de tránsito estén imponiendo a esta organización de grúas que cobra hasta 400 más de lo que se establece en el estado de Durango.

Cabe mencionar que llegó el director de seguridad y protección ciudadana Jesús Armando Pantoja Esparza quien diálogo con algunos de los delegados de Amotac y acordaron ir a la presidencia municipal para tener una mesa de diálogo con las autoridades.