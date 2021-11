Tras suspensión, reanudarán clases escuelas primarias estatales de Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Las escuelas primarias pertenecientes al nivel estatal y a la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) de Durango, reanudaron clases este jueves luego de haberlas suspendido durante el miércoles, por decisión sindical derivado de presuntos adeudos que tiene el gobierno con el sector magisterial.

Instituciones educativas como la Escuela "General Lázaro Cárdenas" y la "Felipe Pescador" en Canatlán o la Escuela "Miguel Hidalgo" en la comunidad El Presidio y la "Cuauhtémoc" en La Sauceda suspendieron clase el miércoles, respondiendo al llamado hecha por la dirigencia sindical estatal, que pidió como estrategia.

La indicación fue “permanecer en la Escuela, pero hay que convocar al menos a la Sociedad de Padres de Familia para informarles el porqué de nuestros reclamos, que buscamos respuestas mucho tiempo a través del diálogo y que no las hemos obtenido, qué hay varios acuerdos incluso por escrito que no se han cumplido, por lo que pedimos su apoyo en esta y las próximas acciones que vendrán si no se nos resuelve positivamente, además colocar un cartel o lona con nuestras demandas para que la sociedad se entere puntualmente de las razones de nuestra lucha…”

Al respecto, el personal de la escuela “General Lázaro Cárdenas” informó el por qué de la medida de suspender clase, al colocar cartelones en la parte externa del plantel, ubicado frente al jardín Juárez en la cabecera municipal.