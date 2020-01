[Video] Taxistas bloquean subdirección de transporte en La Laguna

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Con la finalidad de exigir que las unidades de taxi adheridas a la Unión Regional de Transporte (UNIRET) que han cumplido con todos los requisitos sean ingresadas y actualizadas al Registro Público Vehicular y con ello evitar los constantes detenciones de sus unidades por parte de la policía estatal y fuerza Durango, al menos unos 200 taxis bloquearon el bulevar Francisco González de la Vega frente a las oficinas de la subdireccion de transporte en la laguna.

El dirigente de la Uniret, Gerardo Vázquez Valles explicó que llevan 8 meses con esta situación de omisión administrativa esta afectando la economía de los trabajadores del volante y de esto el responsable es la Dirección de Transporte que no hacen su trabajo de actualizar el padrón del Repuve.

Comentó que en la Uniret la aglutinan alrededor de 2 mil taxis, pero también en otras bases padecen de la misma situación y en Gómez Palacio circulan unos 5 mil vehículos y el 20 por ciento aun y cuando están en regla, no los han ingresado al Repuve o no han actualizado la pagina.

Con base a lo anterior, mencionó que los elementos policiacos al realizar las revisiones y verificar el numero de serie de la unidad y otros datos, al no aparecer en el Repuve o por no estar actializados por parte de la Dirección de Transporte, detienen al conductor y la unidad es asegurada mientras investigan y corroboran la información, pero mientras el chofer es ingresado a modulos de detención lo cual consideran injusto y arbitrario, pues no es culpa de ellos, por tal motivo exigen a transporte para que actualice el padrón y lo suba a plataforma México.