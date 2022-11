Zona centro de Guadalupe Victoria contará con 500 cajones de estacionamiento

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -Los trabajos que se realizan en el centro de esta ciudad, donde se remodelan los bulevares de la avenida Héroes de Chapultepec, entre las calles Felipe Carrillo Puerto y Mariano Matamoros, al norte de la cabecera, es la primera de tres etapas que se ejecutaran, donde al termino de las tres, se contara con 500 cajones de estacionamiento debidamente reglamentados y ordenados.

Lo anterior lo informó el alcalde David Ramos Zepeda, esto al caminar por las calles en remodelación acompañado de las cámaras del programa de la Grilla Llanera de esta casa editora, donde apunto que este trabajo, el cual es un compromiso de campaña que realizo con los comerciantes, locatarios del mercado y ciudadanía en general, lo estará concluyendo en tres etapas, una por cada año de su gobierno, donde al final se contara con 500 cajones de estacionamiento debidamente reglamentados y ordenados para su buen funcionamiento.

Detalló que en la primera etapa se le invertirán poco mas de tres millones de pesos, calculando que al cierre de su administración 2022-2025, se invertirá en este proyecto alrededor de ocho millones, pero para ese momento ya se tendrán 500 cajones de estacionamiento en toda el área del centro, donde estarán debidamente señalizados, estacionamiento para motocicletas, bicicletas, área de discapacitados, área exclusiva de carga y descarga de mercancías, esto en lo bulevares y en los costados del mercado y todas las calles y avenidas del centro de la ciudad.

Reconoció David Ramos Zepeda, que uno de los grandes retos que se tienen para esta administración, no es tanto el construir, si no ir creando la cultura en la ciudadanía de como conducir correctamente, respetar la señalética, respetar las áreas para discapacitados, no obstruir, y no hacer mal las cosas al momento de llegar a estos lugares, y claro que para eso se tendrá personal de la dirección de vialidad, para que poco a poco nos comportemos de la manera correcta, y podamos juntos tener el Guadalupe Victoria que queremos, que nos merecemos, moderno y funcional en su movilidad vehicular, dijo.

Reitero que hasta el momento, y en lo que resta de este año 2022, no habrá parquímetros en los nuevos estacionamientos, ese es un tema que se esta analizando con los mismos comerciantes y locatarios, pues ellos han manifestado que muchas personas que vienen de las comunidades, llegan, estacionan su automóvil en el centro, y se van a la capital, dejan su vehículos todo el día, y no es justo que usen ese lugar de esa manera, así que para ellos, pudiera llegar haber un cobro de tres o cuatro pesos por hora, e incluso, mismos trabajadores o comerciantes, quieren áreas de estacionamiento y son ellos mismos los que ocupan las que ya existen, y eso debe de cambiar para bien de la movilidad y de los mismos comerciantes.