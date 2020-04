Nadie pasa sin cubrebocas, realizan cerco sanitario en la Laguna

En un recorrido realizado por una de las zonas más transitadas en el municipio de Gómez Palacio, el bulevar Miguel Alemán, se encontraron largas filas de automóviles que se dirigían al puente Plateado, intentando entrar a la ciudad de Torreón, Coahuila.

Sin embargo la sorpresa que muchos de estos automovilistas se llevaron al intentar hacer una ruta que en otros tiempos podían recorrer sin problema, fue la instalación de un cerco sanitario que impedía el acceso a todo aquel automovilista que no contara con cubrebocas.

Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

De esta manera, los automóviles se acumularon hasta ocasionar un congestionamiento vial por uno de los principales cruces de esta zona compartida entre los estados de Durango y Coahuila, misma que hoy en día se encuentra en escrutinio derivado a los casos de Covid-19 que se registran en estos.

Entrevistados algunos automovilistas refieren haber recorrido este camino en una hora y media, cuando anteriormente no se lleva más allá de tres minutos “para llegar y que te digan que no puedes entrar porque no traes cubrebocas”, dice un automovilista, quien hoy agradece que la temperatura no suba más allá de 30 grados centígrados, de lo contrario su situación sería aún más adversa.

Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Pese a ello, la situación es aprovechada por los vendedores ambulantes que siempre se las ingenian para ofrecer al público lo que necesitan y esta ocasión no es la excepción pues por el lugar caminan algunos de estos ofreciendo cubrebocas de entre 10 y 25 pesos cada uno, al menos algo bueno resultará de este caos, pues ellos llevarán a casa el sustento de este día.

Con información de Carlos Mendoza Rangel