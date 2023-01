Necesario determinar el dar permiso de venta a comerciantes en parques

Son ya varios años que no se otorgan permisos por parte del municipio de Durango, para vender productos en el Parque Guadiana, muchos de los comerciantes no tienen permiso o no está vigente, por lo que es necesario hacer una actualización al padrón, así lo informó la regidora del PRI Arlina Adame, y presidenta de la Comisión de Actividades Económicas del Ayuntamiento.

“Si tienen permiso, son de antes de que fueran ya áreas protegidas”, entonces ya no están vigentes, por eso, uno de los proyectos importantes para este año para la Comisión, es determinar si dar o no, permisos de venta en los parques.

“Tenemos que tomar en cuenta lo que opinan también los deportistas que va a hacer ejercicio, y luego tienen que andar evadiendo los puestos”, y también a los ambientalistas, debemos ser respetuosos de los reglamentos, por eso se busca la manera de llegar a acuerdos con los comerciantes.

Local Artista duranguense realiza retrato de Arturo Zaldívar, exministro de la SCJN

Dijo que son varios meses pidiendo esa actualización del padrón, y reconoció que no es fácil que los liderazgos de los comerciantes quieran dar los nombres, por lo que se requiere hacer un trabajo de campo, acudir directamente y ver quiénes son las personas que están ahí.

Aseguró que serán respetuosos de esos liderazgos, pero se tiene que aprender a trabajar en equipo para que se lleguen a acuerdos que beneficien a la mayoría, “a todos nos interesa saber quiénes son y qué están vendiendo”.

Indicó que se tiene que analizar cada caso de los comerciantes, para poder determinar si se pueden realizar algunos exhortos.