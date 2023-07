Necesario mayor presencia de patrullas en las carreteras: CANADEVI

Necesario que haya más presencia de patrullas en las carreteras federales y estatales, no podemos permitir que continúe la impunidad, los delincuentes se sienten arropados al no hacerles nada, declaro el presidente de la CANADEVI, Salvador Chávez Molina, quien afirmo que las personas que han sido despojadas de sus propiedades ya no las han recuperado.

Afirmó que los atracos en carreteras se siguen presentando, se conoce de un caso ocurrido en Durango, en salida a Parral y lamentó que en la Súper carretera Durango-Mazatlán continúen las irregularidades.

Te puede interesar: Invertirá Capufe 584 mdp en carretera Durango-Mazatlán

El presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda señaló la falta de investigación adecuada y que se ejerzan acciones en contra de los delincuentes, pues la inactividad de las autoridades, provoca que estos se sientan arropados, pues al fin y al cabo que no les pasa nada, remato el empresario.

Puntualizo que es triste y lamentable que los delincuentes actúen impunemente, la inseguridad no se ha podido frenar y no solo en las carreteras de Durango, esto es un problema que se presenta y lo podemos ver en todas las carreteras del país.

Presidente de la Cámara Nacional de la Industria y Desarrollo de Vivienda / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Comentó que en este periodo vacacional que está por iniciar, se intensificara el número de personas que viajan por las diferentes carreteras, de ahí la importancia de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno patrullen las vialidades para garantizarle seguridad y tranquilidad a la población.

Local Constata Canaco patrullaje sobre carretera Durango-Zacatecas

Ojala que no se presenten más casos delictivos en las carreteras como los que se han presentado y en los que desafortunadamente los afectados ya no han podido recuperar parte de su patrimonio. Considero que los delincuentes seguirán actuando mientras las autoridades no hagan acciones concretas, lo que va a orillar a la población a no viajar por las carreteras del país, porque hoy resulta muy peligroso, se está arriesgando la vida.

Reconoció que los empresarios y autoridades estatales han estado dialogando con los responsables de la Guardia Nacional, quienes reconocen la necesidad de mayor vigilancia, sin embargo, no tienen el personal suficiente para transitar por todas las carreteras y esto da como resultado que siga habiendo inseguridad.