No existe un desfalco ni desvío de dinero en la UJED: Rubén Solís

El rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Rubén Solís Ríos, señaló que en la máxima casa de estudios no existe un desfalco ni desvío de dinero, esto en torno a las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación, derivadas de la fiscalización de la cuenta pública correspondiente al año 2019.

“Ni la Auditoría Superior de la Federación nos está pidiendo que nosotros regresemos algún dinero; la Auditoría se llevó aquí el año pasado, a los auditores se les presentó la información correspondiente y seguramente ellos encontraron alguna inconsistencia que motivó a hacernos un señalamiento…”, recalcó el rector.

Añadió que lo que procederá es que a partir del día 31 de marzo la Auditoría Superior de la Federación solicitará que la UJED haga las aclaraciones pertinentes, para lo cual el equipo de Contraloría interna ya está trabajando desde este momento, a fin de que junto con los auditores haga la revisión detallada y quede perfectamente claro lo correspondiente a esas observaciones.

“Yo estoy seguro de que todo quedará aclarado y solventadas las diferencias, pues la documentación correspondiente ya se entregó, pero seguramente ellos vieron algún detalle que no coincidía con lo que les presentamos; sin embargo, todo está sustentado, tenemos las nóminas de sueldos y salarios, contamos con toda la información para que el día que nos llamen a hacer alguna aclaración poder sostenerla, pues absolutamente todo está en regla”, refirió.

Lamentó la situación por la que la Universidad está pasando y aprovechó para hacer una precisión, ya que, dijo, en ese año que se está señalando la Universidad recibió de la Federación más de mil 350 millones de pesos, los cuales se gastaron en nómina y prestaciones, pero la cantidad total ascendió alrededor de mil 600 millones de pesos, lo que significa que se gastó todo el dinero que proveyó la Federación, pero también se incluyó dinero del subsidio estatal y algo de recursos propios para salir el año.

Luego, con la intención de que la sociedad no tenga una sospecha del manejo de los recursos que recibe la Universidad, el rector fijó su posición en el sentido de que “esta situación se debe aclarar porque es un detalle que se presta para malas interpretaciones”, y aseguró que desde que él llegó a la Rectoría, esta Universidad requiere de recursos extraordinarios, porque no alcanza el dinero que le asigna la Federación para cumplir con todas las obligaciones que se tienen en el año.

Señaló que el presupuesto de este año es de alrededor de mil 600 millones de pesos, que aporta en su mayoría la Federación, mientras que el Gobierno del Estado aportará alrededor de 260 millones de pesos.

Además, dijo, “… nosotros estamos en comunicación directa con las autoridades de Educación Pública para poder conseguir un presupuesto extraordinario para esta Universidad; en 2019 lo tuvimos en el papel, pero no lo hicieron efectivo, en aquel tiempo sólo tuvimos el apoyo de 190 millones de pesos, pero por cuestiones de la pandemia ya no hubo más recursos. Esta es la situación que lamentablemente vive la Universidad, pero tenemos la confianza de que todo se aclare, porque no existe desvío de recursos, mucho menos un desfalco”, puntualizó.