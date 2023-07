Pago de laudos, un tema más de corrupción: Sandra Amaya

El tema de 9 mil laudos perdidos por los que se debe pagar más de mil millones de pesos de manera inmediata por la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), destapa un tema más de corrupción de la pasada administración, y puede generar un nuevo quebranto económico a la administración actual, son parte de las opiniones de diputadas del Congreso del Estado sobre el tema.

La diputada local de Morena, Sandra Amaya, destacó “estamos hablando de un tema más de corrupción”, ahora por parte del titular de la Consejería Jurídica de la pasada administración, quien en lugar de llevar procesos justos, transparentes, hoy vemos que se dejaba perder, para luego pedir por ahí un moche a las personas que ganaban los casos, y dejó endeudado al estado.

“Se llevó mucho recurso, hay muchos expedientes en investigación, son al menos 12 mil expedientes, que sabemos que han estado en temas de corrupción”, los laudos están casi perdidos, ahora se tendrá que platicar con los trabajadores para llegar a un acuerdo, entonces vemos un tema de corrupción, de lastimar a la ciudadanía descaradamente.

Imagen ilustrativa | Fue la semana pasada cuando el secretario de Educación, Guillermo Adame Calderón, informó que son miles de laudos, la mayoría en educación, perdido / Foto: archivo | El Heraldo de Tabasco

Sabemos que los trabajadores están en su derecho de ver por su bienestar, pero debe ser un proceso transparente, legal, no que se haga solo por beneficio propio, como el ex titular de esta Consejería, esperemos que dé la cara y responda por su responsabilidad.

“Hoy lo que vemos con el consejero, de expedientes, es muy delicado para la ciudadanía, hemos visto todos los temas de nuestro estado, en todos los rubros, no nos dejaron uno solo, no se salva nada”. señaló.

Por su parte la diputada local del PAN, Paty Jiménez, comentó es un grave problema que persistan los laudos, conozco un poco el problema de los municipios, en cuanto al Gobierno del Estado no sé exactamente cuáles sean los problemas, pero debe ser algo similar, entonces esperemos que se llegue a un buen arreglo, porque de lo contrario sería un quebranto económico más para el Gobierno.





Muchas de las veces los trabajadores son los que tienen la culpa, sin embargo la Ley los protege, “espero que no sea el caso del gobierno”, por el tamaño de quebranto que pudiera generar. Cada uno de los laudos debe tener un por qué, pero aquí el tema, “pues muchas veces es de un abogado no se pone bien las pilas, y te pones a defender”.

La legisladora también empresaria, indicó que al menos en la Iniciativa Privada (IP), por lo general, el trabajador lleva las de ganar, “insisto, muchas veces ya no estás bien con un trabajador que no está haciendo su trabajo, entonces le das las gracias y la gente se molesta porque lo despides”, pero por lo general cuando despides a alguien no es que quieras hacerlo a menos que haya falta de trabajo.

Reconoció que sí es necesario trabajar en eso, porque nunca se tiene contemplado recurso para este tema, pues no se espera que pase, por lo que trabajaran en una iniciativa, “porque si los trabajadores que entren por ejemplo en los municipios a nivel director y subdirector, deben de salir junto con el presidente municipal”, porque los ingresos de los municipios son pocos.

Fue la semana pasada cuando el secretario de Educación, Guillermo Adame Calderón, informó que son miles de laudos, la mayoría en educación, perdidos, algo que parece sospechoso, pues siempre se pueden ganar o perder algunos, sin embargo en el caso de la SEED, el 100 por ciento de los juicios laborales están perdidos, y expresó “ni el abogado más tonto del mundo puede perder estos juicios de la manera como se perdieron”.