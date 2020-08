Pandemia impacta en escuelas particulares

Tal como se esperaba para el arranque del ciclo escolar actual, en Durango se dará una disminución de entre 10 y un 15% de la matrícula estudiantil debido a la deserción, misma que motivada por la pandemia obligó a alumnos de educación superior para abandonar sus estudios al menos un semestre, según informó el presidente de la Federación de Escuelas y Colegios Particulares en Durango, Juan Manuel Rodríguez y Rodríguez.

Aseguró que desde el ciclo pasado ya se veía venir esta afectación que a nivel nacional ha sido mucho más alta, “definitivamente esto es una consecuencia directa de la crisis económica que mantiene al país en problemas desde abril pasado” dijo.

Y es que de manera especial en el nivel superior la plantilla de estudiantes para el arranque del ciclo escolar que iniciará el 7 de septiembres se estima que bajará entre un 10 y un 15%, pues debido a la falta de dinero, los estudiantes que cursan alguna carrera profesional tendrán que interrumpir sus estudios.

Es la precaria situación en la que han caído muchos alumnos que se verá disminuida la matrícula para el próximo inicio de clases, sin embargo hay interés en continuar con sus estudios para el siguiente ciclo, reconoció el dirigente de esta federación y empresario de la educación.

Raquel Flores Cervantes junto a su esposo tomaron la decisión de sacar a sus dos hijos de 7 y 4 años de edad de un colegio particular, ante la situación generada por el Covid-19. Y es que al final del ciclo pasado, los menores tenían una sobrecarga de tareas que los llevó a presentar un cuadro de estrés.

“Era demasiado el trabajo que les encargaban virtualmente y yo considero que los niños no aprendieron nada, al contrario se estancaron”, de ahí que consideraron la opción de llevarlos a una escuela pública, motivados también por la falta de recursos para esta actividad en específico “sabemos que las clases son virtuales y nuestros hijos no están aprendiendo igual que cuando van a clases presenciales”, platicó.

Aunque se acercaron con la directora para buscar que se les diera un descuento, la misma situación económica del colegio cuyos gastos de pago de nómina, servicios, etc., no les permitieron llegar a un acuerdo, sin embargo confían en que muy pronto todo vuelva a la normalidad y los niños puedan ingresar a la escuela particular.