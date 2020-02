Paran actividades en 27 secundarias

Este miércoles 12 de febrero, al menos 27 secundarias generales de Durango no tuvieron labores, pues la Sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación –SNTE-, acordó un paro de labores en estas instituciones bajo el argumento de que las autoridades, tanto la SEP como la SEED, no han cumplido algunos compromisos contraídos previamente relativos al pago de sueldos y algunas prestaciones. Al respecto, la Secretaría de Educación en la entidad, rechaza la medida tomada por la organización sindical. No niega que existen problemas que afectan a los docentes, empero, aclara que las circunstancias adversas no han sido generadas por el Gobierno de José Rosas Aispuro Torres.

Jacobo Favela, vocero de la Sección 12 del SNTE, manifestó que solamente en el caso del nivel primarias, son más de 800 los profesores de nuevo ingreso que no han recibido pago desde el inicio del ciclo actual, es decir, desde agosto del año pasado.

Aclaró que lo anterior es solamente un ejemplo, puesto que por nivel los problemas se replican, de tal forma que no le quedó alternativa a la organización sindical, más que la de determinar el paro de labores, mismo que, de no obtener respuesta satisfactoria, habrá de incluir otros sectores en la inactividad, como podría ser el caso de las secundarias técnicas.

A pregunta expresa, el vocero de la Sección 12 reconoció que el gremio depende presupuestalmente del Gobierno Federal, empero, todos los trámites al respecto se llevan a cabo invariablemente a través de la SEED.

En el comunicado emitido esta mañana por la propia Secretaría de Educación del Estado de Durango, establece que el surgimiento de este movimiento que pretende paralizar las labores en las Escuelas Secundarias Generales, está promovido por personas ajenas a la Entidad, las cuales pretenden rebasar los liderazgos formales.