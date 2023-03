Pendientes 8 órdenes de aprehensión contra exservidores de Durango

Se han ejecutado 21 órdenes de aprehensión a la fecha y 8 se encuentran pendientes de ejecutar en contra de ex funcionarios de Gobierno de la pasada administración estatal de diferentes niveles, por presunto desvió de recursos, pero sigue la integración de carpetas de investigación en la Fiscalía Anticorrupción en Durango, así lo detalló el fiscal Noel Díaz Rodríguez.

Dijo que muchos ex funcionarios estatales y municipales se han amparado, entre 20 y 30 de la pasada administración, “no podemos revelar mayor información, para poder realizar nuestro objetivo”, y reconoció que se pidió apoyo a la Interpol para emitir ficha roja para 2 funcionarios, el ex secretario de Finanzas y el sub secretario, el segundo que ya se encuentra detenido.

“Obviamente se tiene que hacer muy sólidas las investigaciones, para que podamos nosotros fincar responsabilidad a algún funcionario, para que pueda incluso aguantar un amparo, por ejemplo”, no es fácil en ocasiones fincar responsabilidades tan rápido.

Al ser cuestionado por lo que declaró recientemente el ex secretario de Educación en Durango, Rubén Calderón Luján, quien aseguró que no cuenta con ningún amparo, el fiscal anticorrupción reconoció que no tiene y agregó “eso no quiere decir que bueno no pueda tener un tema de responsabilidad, sería irresponsable de mi parte comentar que mañana o pasado podamos girar una orden de aprensión, incluso hasta alertaríamos”.

Puntualizó “yo lo que puedo comentar a la ciudadanía, a través de los medios, es de que tengan confianza, se va a actuar puntualmente, de acuerdo a la responsabilidad, también quien no la tenga, no vamos a crear temas que no son, tenemos que fundamentar cada paso que damos en la propia ley y la investigación”.