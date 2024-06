Persiste la falta de accesibilidad para personas con discapacidad en la ciudad

Aunque se han hecho modificaciones al Centro Histórico en pro de la accesibilidad de personas con discapacidad, históricamente éstas se han realizado sin tomar en cuenta a quienes van a emplear estas herramientas, asegura la directora del Centro de Estudios para Invidentes de Durango (CEID) A.C., Abril Meraz Hernández, al ejemplificar la calle de Hidalgo que pese a las adecuaciones realizadas en la semipeatonalización “no podemos caminar libremente”.

Y es que entre los postes en medio, las mesas instaladas por los negocios afuera y las estructuras instaladas para los árboles, una persona con discapacidad visual o motriz no puede caminar sin sentir miedo de sufrir un accidente.

La activista consideró que hace falta mucha accesibilidad universal, no solo en las calles, sino también en los edificios, cuyas construcciones no solo deben atender a un sector de la población, sino a todos en conjunto, a través de la adecuación de rampas para quienes utilizan silla de ruedas, líneas guías que no perjudiquen a quienes sí ven, pero que son de gran ayuda para aquellos que si las necesitan.

“Creo que nos hace falta pensar más como sociedad y hacerlo a un largo plazo”, pues dijo, en algunos años la mayoría de los que hoy están al frente de una institución gubernamental serán adultos mayores y van a requerir de una ciudad que se encuentre adecuada a las necesidades que tendrán en ese momento.

“¿Qué va a pasar con esos adultos mayores que anden solos en las calles?, ¿Qué va a pasar con los postes en medio de la banqueta, con los árboles, con las ramas, las puertas abiertas hacia afuera y las mesas que están obstruyendo el camino?”, dijo al reiterar que hace falta pensar en crear infraestructura que sea funcional a largo plazo.

Abril Meraz, afirma que la demanda de los servicios del CEID ha ido en aumento, sobre todo porque niños prematuros llegan a presentar problemas con la vista luego de haber permanecido en la incubadora, por lo que aconseja que sean llevados con el oftalmólogo para ser revisados.

Asimismo, después de la pandemia, por depresión y accidentes subió mucho la demanda de capacitación para adultos, por lo que se trabaja desde el área de psicología, posteriormente el uso del bastón y la tecnología parlante, entre otras herramientas que les permitan integrarse a un mundo que no está hecho para personas ciegas.

Con 15 años de experiencia CEID es una asociación que atiende a niños, jóvenes y adultos con discapacidad visual, sin embargo la demanda ha crecido de manera constante y a la fecha atienden a 35 pacientes de varias edades.

De ahí la importancia de que las autoridades encargadas del desarrollo urbano se acerquen con ellos y tomen en cuenta el reglamento que ya existe para este tipo de construcciones, con la finalidad de que las próximas modificaciones que se hagan al Centro Histórico, se tome en cuenta a la personas con discapacidad.

Gracias a la generosidad de la población duranguense, han podido crecer y atender a más personas, nunca será suficiente, por ello nuevamente organizan la presentación Felizmente Imperfectos, del conferencista César Lozano, pues lo recaudado será para apoyar a esta asociación, será el próximo 26 de junio a las 19:00 horas en el Teatro Ricardo Castro.