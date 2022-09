Pide diputada de Morena fincar responsabilidad a quienes desfalcaron a Durango

"Tenemos que fincar responsabilidades al exsecretario de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Durango y a los subsecretarios que hoy están amparados", declaró la diputada local Sandra Amaya quien dijo que cada día encuentran más irregularidades, al Poder Judicial se les adeudan 100 millones de pesos, desfalcos en la Secretaría de Educación, deudas enormes con los ayuntamientos, queremos saber por qué la Entidad Superior de Auditoria no presentó información real.

Te puede interesar: Gobierno de Durango pagará la nómina de los trabajadores del Poder Judicial

"Tenemos que tomar cartas en el asunto, saber qué es lo que vamos a hacer y ya no dejarnos llevar por lo que van e informan los secretarios ante los diputados en cada informe, expresó la legisladora. Presentan una glosa que solo es para cumplir, pero no hacen una comparecencia real, van y nos dicen lo que quieren y los diputados no podemos ver realmente porque la Entidad es lo que nos manda", declaró.

Señaló que se tiene que revisar y ver de que forma se va a trabajar con la Entidad, "no podemos confiarnos". La Comisión de Hacienda del Congreso se tiene que sentar a revisar las cuentas que los municipios entregan.

Local Surgen más inconsistencias financieras en la Secretaría de Educación de Durango

También destacó que en el caso de la trabajadora de Finanzas del Gobierno estatal que fue detenida con un millón 600 mil pesos fue mandada a sacar dicho monto, no era para ella, "tenemos que agarrar a los responsables que en este caso son el ex secretario de Finanzas y Administración, al igual que los subsecretarios que hoy por algo están amparados.

Nos queda claro que más exfuncionarios presentaran amparos. Queremos que den la cara, hoy la administración que acaba de salir le adeuda al Poder Judicial 100 millones de pesos, y en el Tribunal Superior de Justicia agarraron del Fondo del Retiro 80 millones de pesos para pagar nomina, también se tiene que investigar", dijo.

En la Secretaria de Educación hay un enorme desfalco, el propio secretario general de Gobierno nos ha informado que había pagos de hasta 16 millones de pesos, y cuarenta empleados por año, concluyó.