Pide Ruta 5 se resuelva denuncia contra funcionarios y policías municipales de Lerdo

Realiza Ruta 5 un llamado a las autoridades de vice fiscalía a que se resuelva la denuncia que se presentó contra presuntos funcionarios y policías municipales de Lerdo, que amedrentaron a la regidora Flora Leal quien también es dirigente de Ruta 5 en ese municipio, informó el dirigente estatal, Gabriel Montes Escalier.

El hecho se registró en días pasados, cuando se llevaba a cabo la elección de las juntas municipales, específicamente en Villa Juárez, cuando estos presuntos funcionarios con apoyo de una patrulla municipal, amenazaron a la regidora, quien era observadora electoral de dicha elección.

“Pedimos que se esclarezca el hecho, dado que fue un acto violento y cobarde, Flora además de ser regidora, estaba supervisando la elección, traía documentación que la acreditaba precisamente para ser observadora del proceso” dijo en conferencia de prensa.

Por su parte Flora Leal, regidora del ayuntamiento de Lerdo, comentó que fue el pasado 6 de noviembre que se renovaron las juntas municipales en las cinco villas del municipio, fue acreditada como observadora electoral, y en el trayecto de Villa Juárez a Villa León Guzmán, fue interceptada por tres vehículos particulares que eran escoltados por una patrulla municipal.

Municipios Implementarán operativo de seguridad para el Buen Fin en la Laguna

“Me bajaron de mi vehículo a punta de pistola, esculcaron la camioneta, ellos lo que buscaban era dinero, evidentemente yo no traía dinero, pero ellos me cuestionan que es lo que me importa estar haciendo en las Villas, que me vieron entrar y salir de casillas, lo que estaba haciendo era hacer mi tarea de observadora electoral” puntualizó.

Por lo anterior, señaló que es necesario se resuelva el caso, y se conozca del proceder de las autoridades de ese municipio, porque no es posible que una situación como ésta quede impune, y la población esté a merced de que algún día sean también intimidados, dice temer por su seguridad.