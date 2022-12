Siguen invitando a comerciantes en el municipio de Durango, a no obstruir la vía pública con figuras inflables u otro tipo de estructuras que puedan impedir libremente el paso de la ciudadanía, sobre todo porque en temporada navideña es cuando se encuentran más este tipo de situaciones, en locales de la zona centro.

Por parte de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, a cargo de Norma Miramontes Ayala, se pide a los comerciantes a ser empáticos con los ciudadanos que requieren de espacios libres para transitar y evitar algún tipo de accidente.

Recordando que la banqueta es para uso de peatones y su obstrucción puede causar además de accidentes, una infracción para el comercio por no cumplir con lo que marca el Reglamento, donde también se verifica que no se instale material publicitario que no cumpla con la normativa correspondiente.

Piden a comerciantes duranguenses no obstruir la vía pública con mercancía / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

En este tema, el regidor Alfredo Varela, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, manifestó que reconoce que se está haciendo un arduo trabajo para eliminar la obstrucción en las calles y la principal avenida 20 de noviembre, pero es necesario que se apliquen sanciones, “de nada sirve que podamos señalarlo, sin que se tengan alguna infracción o alguna multa”.

Manifestó “finamente es obstruir”, además de que algunos inflables ocupan hasta la mitad de la banqueta de espacio, y que el ancho de las banquetas es reducido, por eso se debe seguir exhortando a los comerciantes vía la propia de Dirección de Desarrollo Urbano, que no los tengan fuera, ya que puede generar un problema, sobre todo a personas que cuentan con alguna discapacidad.

El regidor ha mencionado la necesaria renovación de banquetas, donde se tome en cuenta las necesidades de personas con discapacidad, como en esquinas que no se encuentren cerca de los arbotantes, faciliten los cruces en silla de ruedas, y sin nada que pueda impedir su paso.