Piden empresarios analizar propuesta de incremento salarial

"Antes de proponer cualquier incremento salarial se debería analizar a profundidad la condición económica de las empresas, ello para saber si efectivamente están en posibilidad de asumir un impacto de esta naturaleza y sobre todo porque aún no se han podido superar las consecuencias que dejó la pandemia", afirmó Magdalena Gaucín Morales, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Durango.

Recientemente la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha presentado un planteamiento para ajustar 12% el salario mínimo, lo que significaría 24.89 pesos diarios. El presidente del organismo a nivel nacional, José Medina Mora Icaza, dijo que esta propuesta sería suficiente para que en 2026 se logre alcanzar la línea del bienestar familiar.

Consultada al respecto, Gaucín Morales reconoció que es necesario conocer la opinión de las empresas antes de pensar en aumentos salariales. "Es sano que se quiera alcanzar el bienestar de los trabajadores, pero hay que revisar la economía de las fuentes laborales; saber sus condiciones y así proyectar los alcances o posibilidades de ofrecer mayor sueldos", dijo.

Al aclarar que dicha propuesta es elevada y no está a discusión si es merecida o no, señaló que el problema es la situación que enfrentan muchos empresarios, "sobre todo porque no se ha hecho un análisis después de atravesar por la pandemia y así saber las condiciones actuales".

La empresaria también destacó que la productividad y las ventas se vieron afectadas tras el impacto de la Covid-19, "incluso muchas de las empresas no han logrado transitar a una mejor situación y se debe saber cómo están antes de pensar en acciones que les puedan afectar", advirtió.

Finalmente indicó que proponer un 15% es elevado y arriesgado sin una perspectiva clara; "saber números y la situación que atraviesan las unidades de producción es clave antes de pensar en una decisión de esta naturaleza. De no efectuarse un análisis a profundidad, existe el riesgo de comenzar a despedir trabajadores e incluso cierre de empresas", puntualizó Gaucín Morales.