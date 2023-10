Piden esquema de jubilación anterior para el magisterio

"Tenemos años solicitando que se regrese al esquema de jubilación anterior para todo el magisterio, en que los docentes se podían jubilar al cumplir los 30 años de servicio, en el caso de los hombres y 28 en el caso de las mujeres, pero has ahora no hemos tenido respuesta, las autoridades hacen oídos sordos, no se avanza en el tema, aun cuando sabemos que fue una violación a los derechos de los compañeros", afirmó Ramiro Ramírez Martínez de Alianza Magisterial Independiente, parte de la Sección 12 del SNTE.

Te puede interesar: Urge generar esquema para darle viabilidad al sistema estatal de Pensiones

Explicó que en la tabla de jubilación para los maestros que se aprobó en 2007, los docentes se podrán jubilar al cumplir los 60 años de edad, aún cuando tengan ya los 30 de servicio, "entonces ya no van a ser a los 30, sino hasta los 40 de servicio, nada más imagínense como van a estar los maestros en las escuelas, con que edad, cuando los niños requieren mucha atención".

Sin embargo, aclaró que no se trata de dudar de la capacidad de los maestros frente a grupo, "porque la tienen, la exigencia va en el sentido de que existió una violación a los derechos de los trabajadores, de los maestros, con el cambio de jubilación, por eso vamos a emprender acciones legales, para el tema de la jubilación y el FOVISSSTE, en este caso por cobros de intereses anticonstitucionales.

También estamos buscando que regresen a los compañeros al Décimo Transitorio, porque también se cambió la ley, se formaron las cuentas individuales, que al final fueron un fraude, porque los maestros se van a jubilar con una pensión que no es digna, de 8 mil pesos mensuales".

Imagen ilustrativa | ISSSTE Durango en condiciones lamentables: Alfonso Cepeda Salas / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

En cuanto al tema de salud, señaló que ISSSTE está desmantelado, "tienen que estar haciendo cirugías en el 450, y no es posible, cuando en el 2013 se prometió que se iban a construir otras dos clínicas, pero los docentes no están recibiendo atención médica, prefieren ir a atenderse de manera privada. En el ISSSTE, dicen que no hay recurso, pero es porque ha habido mucha robadera, no es posible que los compañeros anden mejor buscando atención a lo privado, porque ante la urgencia, es deprimente”.

Mientras que para los maestros de inglés piden que ya se les otorgue la plaza base, y se acabe el outsourcing, "porque en la constitución ya no existe eso, debe haber una plaza, no por contratos, ni retrasos de pagos. Otra cuestión es el USICAMM, porque ha sido un lastre para los maestros, y no se le ha puesto un alto".

Local Adultos mayores esperan hasta 7 horas para retirar su pensión

Ramírez Martínez puntualizó que son parte de las demandas más sentidas desde hace años de los maestros, por lo que se aprovechó para darlas a conocer al líder nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, en su visita a Durango, a un evento de la Sección 12.

Por su parte el líder nacional, Cepeda Salas, quien se percató de los señalamientos afirmó, “son demandas, que permanentemente le estamos presentado a la Secretaría de Educación, sus planteamientos son los nuestros, su lucha es la nuestra, hay que buscar lo que se pueda hacer, para una solución de fondo”.