Piden que Plan de Justicia de AMLO en Durango contemple universidad intercultural

Se ha pedido que dentro del Plan de Justicia del presidente Andrés Manuel López Obrador, se haga una universidad intercultural y se atiendan las necesidades educativas de la población asentada en comunidades indígenas, informó Bernabé Aguilar Carrillo, diputado del Congreso del Estado de Durango.

“La universidad tendría carreras de derecho, en lo relacionado con el ámbito forestal, que se atiendan los distintos ámbitos y esto pueda ayudar a las comunidades a salir adelante”, mencionó el legislador.

Dijo que Mezquital es uno de los municipios donde más se tienen necesidades, no se tienen enfermeras, no se tienen médicos, faltan maestros que atiendan las necesidades educativas.

“Tenemos carreras técnicas pero están hechas para no salir adelante, a dos años se pide estadía a una ciudad, a un estado, y si no tienes recursos no sales y ahí te quedas, entonces se tienen que crear mecanismos para atender éstas necesidades en el área de educación”, subrayó Bernabé Aguilar Carrillo.

La educación en estas regiones indígenas debe ser intercultural, que se enseñen sus lenguas y también el español, que también se fortalezca la cultura indígena, no se puede seguir dejando rezagada a esta población, afortunadamente hay apertura a un análisis más concreto, y se espera que debido a la buena relación del gobierno del estado y el de la República, cada vez se preste mayor atención a la población asentada en estas comunidades, concluyó.