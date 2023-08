Pobreza no ha disminuido, coinciden diputados duranguenses

Datos que presentó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en cuanto a la disminución de la pobreza, que presumió ya el presidente Andrés Manuel López Obrador, logrados con su estrategia de trabajo, “no son reales, y lo vemos en el día a día de las mexicanas y mexicanos que no les alcanza ni si quiera pueden comprar medicamentos", así lo manifestó la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Pérez Herrera.

Asimismo destacó que los resultados en el tema de la pobreza son muy claros, "tenemos altos índices de pobreza extrema, aumentaron los pobres en nuestro país, no todos los mexicanos tienen acceso a un sistema de salud, así como se prometió por el propio presidente, que iba a ser tan eficiente como Dinamarca, pero del que estamos totalmente alejados, a kilómetros de distancia, hay falta de resultados en el gobierno de la 4T, no solo a nivel federal, sino también en los estados donde gobiernan".

¿Cómo identificamos la pobreza?



La metodología que utilizamos en #CONEVAL y en #México 🇲🇽 para la #MediciónDePobreza es única en el mundo pues da cuenta de elementos e indicadores más allá del ingreso.



¿Quieres ampliar la información? Visita https://t.co/COkXlDr8Ln pic.twitter.com/3onkDy70uB — CONEVAL (@coneval) August 14, 2023

Pérez Herrera aseguró que AMLO se ha encargado en las mañaneras de contar cuentos, "siempre han tenido otros datos, mientras quienes han presentado resultados son los gobiernos del PAN, ellos eliminaron el Seguro Popular que tenía gran cobertura para los mexicanos, ahora desaparecieron el INSABI, y se quiere pasar la responsabilidad al IMSS, que tiene propios derechohabientes que no son atendidos".

La panista destacó que en Durango el primer gobierno de coalición sí tiene el eje de la salud como rector, y ha sido subsidiarlo, "ahora con las operaciones que se están programando en el Hospital 450, y en el Materno Infantil a falta de funcionamiento de salas operatorias del ISSSTE".

Finalmente lamentó el incremento de personas pobres en el país, "teniendo tantas cosas buenas, como su gente o recursos naturales, con los que pudiéramos estar en el primer mundo en algunas categorías".

Mientras que el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Enrique Benítez Ojeda, explicó que la Coneval ha estado haciendo un estudio comparativo respecto de los últimos años, "pero si nos vamos para atrás en 2018, y vemos la cantidad de pobres que había, y la que hay en el registro de 2022, es la misma. Lo que la Coneval ha dicho es que disminuyó la pobreza respecto del 2020, pero no así del 2018. En términos reales lo que se hizo es abatir que no siguiera aumentando el índice de pobreza, pero se regresó a como estaba cuando entró este gobierno".

☝️😌¡Seguro te lo preguntaste!



¿Qué es el #CONEVAL, qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué sirve lo que hacemos?



Conócenos más a fondo en https://t.co/COkXlDqAVP #LoQueSeMideSePuedeMejorar 📊 pic.twitter.com/cnfbwIt3Kv — CONEVAL (@coneval) August 11, 2023

La pobreza a nivel local en el estado de Durango sigue igual en términos globales que los últimos 15 años, una situación de pobreza sigue afectando a las mismas comunidades de siempre, que son las pertenecientes a la zona indígena, por lo que es necesario replantear el uso de los programas sociales, o no están funcionando, o no son efectivos, porque no se están abatiendo los problemas de desnutrición, falta de educación o acceso a los servicios de salud.

"Es un problema que se debe analizar, porque hay más dinero, más programas sociales, y más ayudas, pero la pobreza sigue estando igual o creciendo", puntualizó el priista.