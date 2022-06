Poder Judicial de Durango otorga base a 80 trabajadores

El Poder Judicial del Estado de Durango, otorgó base a quienes cumplieron con los lineamientos establecidos en la normativa, por lo que ahora podrán gozar de la confianza que un trabajo estable y seguro les brinda.

En el auditorio del palacio de justicia “Lic. Esperanza Isaís de Gallegos", el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, acompañado del secretario de acuerdos, Daniel Mijares, así como los consejeros Carlos Suárez, Reyna Barragán y Patricia Galván, entregó la base a 80 trabajadores adscrito en diferentes distritos del Poder Judicial del Estado.

“Este evento de basificación, indiscutiblemente les viene a dar certeza jurídica y estabilidad laboral, lo que les permite desarrollar sus labores en mejores condiciones, cuando una persona está tranquila y no tiene el riesgo de que mañana ya no lo contraten, eso le genera desazón, ya no lo van a tener”, indicó el magistrado presidente.

El hecho que un trabajador o trabajadora cuente con su base laboral, genera bienestar familiar, “no cabe duda que cuando se tiene un trabajo estable, eso se traduce en estabilidad familiar, lo que les permite a sus hijas, hijos, que se desarrollen de manera plena y los planes familiares se puedan desarrollar cabalmente”.

Guzmán Benavente mencionó que, la conjunción de ambos elementos como son la estabilidad jurídica y de bienestar familiar, da como resultado que el trabajador o la trabajadora brinden un mejor servicio.

Finalmente, exhortó a las y los trabajadores que recibieron su base, a continuar con una impecable labor en sus diferentes áreas, para brindar a los duranguenses mejores resultados y fortalecer aún más al Poder Judicial.