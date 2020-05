Por crisis sanitaria dejarían de ingresar a México 165.3 mdd de remesas

El envío de remesas a Durango podría contraerse este 2020 y dejarían de ingresar 165.3 millones de dólares en comparación con 2019, como uno de los efectos económicos de la pandemia del Covid-19; el año pasado entidad recibió un total de 870 millones de dólares y en el primer trimestre del actual la cifra ascendió a los 221 millones, 19.7% más que en el mismo periodo del año pasado, y que aún no muestra el golpe de la emergencia sanitaria global.

El Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango (Inevap) realizó un estudio denominado “Impacto en las remesas en Durango Covid-19”, en el que se da a conocer esta estimación sustentada en que de acuerdo con el Banco Mundial se espera que los flujos de remesas disminuyan este 2020 al menos un 20%, debido principalmente a la caída en los salarios y empleos de los países receptores de migrantes, provocado por la crisis sanitaria.

Al respecto, el presidente del Inevap, Juan Gamboa García, mencionó que en los últimos cinco años, de 2015 a 2019, las remesas se han incrementado un 63.05%, porcentaje superior al incremento de las remesas totales en el país en ese mismo periodo, en donde el aumento fue del 45.43%.

En 2019 Durango recibió 870 millones de dólares que equivale al 2.41% del total recibidas en México, lo que ubicó a la entidad en el lugar número 18 de los estados que más reciben remesas.

Juan Gamboa García agregó que, a pesar del pronósticos de disminución, las remesas en Durango durante el primer trimestre de 2020 se incrementaron un 19.72% ya que para marzo de 2019 se habían recibido 176.7 millones de dólares, mientras que para marzo de 2020 se tenían ingresos por 211.56 millones de dólares. Sin embargo, es el segundo trimestre del año en donde el ingreso por remesas se verá afectado de manera importante. Las estimaciones representarían una disminución en el país de hasta 6 mil 848 millones de dólares y para Durango 165.3 millones de dólares.

Explicó que el documento contiene una serie de recomendaciones para los gobiernos locales sobre cómo pueden afrontar de mejor manera esta situación con acciones, como establecer líneas de comunicación con los grupos de migrantes para conocer su situación laboral, apoyo a migrantes repatriados, colaboración con autoridades norteamericanas para que se brinden programas especiales de apoyo, y fomentar las transacciones digitales, ante el cierre de los establecimientos a través de los cuales se envían remesas.

Gamboa García precisó que los municipios de Durango que mayor cantidad de remesas recibieron en 2019 fueron: Durango con 297.98 millones de dólares (34.25%); Gómez Palacio con 92.48 millones de dólares (10.63%); Guadalupe Victoria con 61.19 millones de dólares (7.03%); Vicente Guerrero con 58.79 millones de dólares (6.76%) y Nuevo Ideal con 50.43 millones de dólares (5.8%). Estos cinco municipios concentraron el 64.47% de las remesas recibidas en 2019.

El documento señala que durante los últimos seis años las remesas a México habían presentado un crecimiento sostenido, principalmente por la recuperación económica de los Estados Unidos y una baja tasa de desempleo que provocó mayor cantidad de trabajadores migrantes y su incremento en la masa salarial.

Sin embargo, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, en abril de 2020 la tasa general de desempleo en los Estados Unidos aumentó a 14.7%, a 18.9% para la población hispana, cifras mayores desde la Gran Depresión en los años 30. Las medidas de distanciamiento social y la disminución de la actividad económica han tenido un gran impacto en las fuentes de empleo de un importante número de migrantes.

En marzo de 2020 se reportó la baja de 881,000 empleos no agrícolas, mientras que en abril la cifra de bajas fue de 20.5 millones. La mayor disminución de abril se encuentra principalmente en empleos de servicios de comida y bebida (-5.5 millones), entretenimiento y recreación (-1.3 millones), manufactura (-1.3 millones), construcción (-975,000) y hospedaje (-839,000) (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2020). En estos sectores suelen ser los mayores empleadores no agrícolas de migrantes mexicanos.

El Inevap recomendó a los gobiernos municipales y estatal ante estas proyecciones establecer líneas de comunicación con grupos de migrantes para conocer su situación actual. Los migrantes suelen ser más vulnerables que los trabajadores nacidos en el país donde residen, a perder su empleo o a la disminución de los ingresos durante las crisis económicas.

En condiciones normales, ante la pérdida de los empleos los migrantes tienden a regresar a su lugar de origen. Sin embargo, en situaciones extremas como la actual pandemia, los migrantes no pueden regresar a casa debido a las restricciones de movilidad o a la interrupción de servicios de transporte, por lo que en algunos casos se encuentran varados en los lugares donde trabajaban.

Los migrantes son más vulnerables a afectaciones de salud y mortalidad ya que un número importante de ellos no cuenta con acceso a la salud o a la seguridad social, o tienen bajos recursos para pagar tratamientos médicos. En algunos sectores, los trabajos de migrantes tienden a presentar condiciones precarias.

Aunado a ello, la pandemia ha agudizado conductas xenofóbicas y de discriminación, por lo que recomiendan solicitar apoyo o colaboración con las autoridades del gobierno norteamericanas para que se incluyan a los migrantes en programas especiales que brinden servicios de salud, transferencias de efectivo y otros programas sociales, así como protegerles de discriminación.