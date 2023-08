¿Por qué Durango no es amigable con los peatones y personas con discapacidad?

Hoy 17 agosto es el Día Mundial del Peatón, y desafortunadamente Durango les queda a deber a todos aquellos que se conducen a pie por sus calles, incluidas personas con discapacidad, por ejemplo visual, o que requieren del uso de sillas de ruedas para su movilidad.

“En Durango no tenemos cultura vial, no hay respeto al peatón, y tampoco a nada de las señales de tránsito, y eso obviamente nos hace más difícil el tránsito a las personas con discapacidad. (…) no hay accesibilidad en las calles”, declaró la directora general del Centro de Estudios para Invidentes de Durango A.C (CEID), Abril Denisse Meraz Hernández.

Aunque existe una Ley de Accesibilidad, pareciera que no existe, pues no se aplica lo que ésta establece, agregó.

Factores que impiden que haya accesibilidad en calles

Hablando únicamente del Centro Histórico, señala Meraz Hernández que son diversos obstáculos, los cuales enlistó: puertas que abren hacía afuera, cajas de electricidad “que nos pegan en la cabeza porque no las podemos detectar con el bastón”, banquetas destruidas, postes a media banquetas, rampas, puestos, mesas y sillas afuera de los establecimientos, e incluso la gente que se encuentra pidiendo dinero.

Por éstas y otras razones, Durango no es amigable con el peatón ni tampoco con peatones con discapacidad, consideró. Y enfatizó en que para cambiar esta situación se pudiera empezar con campañas para fomentar la cultura vial, y en segundo término generando la accesibilidad en banquetas.

Finalmente, no dejan de hacer su vida por estos obstáculos, pero sí lo hacen con complicaciones. “Tenemos que salir, tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a la escuela, y no hay más que enfrentar las situaciones que están, lo bueno fuera que no tuviéramos que salir, pero si no, no trabajamos”.

Aunque es complicado, dijo, es necesario mantenerse activos. Reconoció Abril que se trata de un proceso complicado para ellos, y que se dificulta que otras personas entiendan lo que esto les representa.

Cuando no se tiene contacto con una persona con discapacidad, “no te das cuenta de todo lo que implica, hablando de esfuerzo, tener una vida normal, teniendo una discapacidad (…) es estresante”.

¿Qué falta?

Abril Denisse Meraz Hernández consideró que de frente a este escenario al que se enfrentan peatones y peatones con discapacidad, lo primero que se requiere es aplicar la Ley de Accesibilidad que hay en Durango desde el año 2017.

Aunque resaltó que para ello se requiere de recurso económico. “Esta ley dice todo lo que hay que tener de accesibilidad, elevadores, señalética en braille, sonido, audio. Esta hermosa la ley, pero parece que no existe”.

No todas las dependencias tienen accesibilidad a personas con discapacidad

Abril Denisse contó un caso específico del que fueron víctimas recientemente, pues tras acudir a una dependencia del Gobierno estatal, se enfrentaron a complicaciones porque no cuentan con rampa.

“El otro día íbamos a una reunión precisamente a una oficina de Gobierno, y un compañero en sillas de ruedas nos tuvo que esperar en su camioneta porque no había accesibilidad en la oficina de Gobierno”.

Al enfrentarse a este problema, aprovecharon para pedir a las autoridades en ese momento que brinden las condiciones para las personas con discapacidad.

Porcentaje de personas con discapacidad

En Durango, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el siete por ciento de la población tiene una discapacidad, y ha ido creciendo, se estima que cada año es un punto de porcentaje mayor.