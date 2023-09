Por sequía, campesinos pierden hasta el 90% de su cosecha

Un verdadero calvario será sobrevivir este ciclo agrícola en Durango, don Armando Canales perdió el 90 por ciento de su cosecha de tres hectáreas en el río Tunal por falta de lluvias.

En dos camiones en él áreas del ex Cuartel Juárez, trata de vender lo que le quedó en cinco peso la pieza, pero también señala que no es mucha la gente que se acerca a querer comprarle.

Por sequía, campesinos duranguenses pierden hasta el 90% de su cosecha / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Visiblemente conmovido, destacó que no había visto esta sequía desde hace como 10 años, la lluvia fue poca y tardía, y casi todo se le echó a perder, la semana pasada le quisieron comprar lo que rescató de una hectárea, “le metí 50 mil pesos, y me lo quisieron comprar para comida de animales, no le voy a sacar más de siete u ocho mil pesos, pero hasta diciembre, porque la hoja todavía está medio verde”.

Don Armando, dijo que toda su vida se ha dedicado al campo, antes había apoyos cuando no se cosechaba, pero ya van cinco o seis años, en que no se acercan los gobiernos al campo a ver cómo pueden apoyar.

Mencionó que de unos años a la fecha, está saliendo mucho gusano en el area del Tunal, pero este año fue mucho más lo que se echó a perder, de forma que por un lado es la falta de lluvia, y por el otro, cada vez hay más plaga.

Subrayó que desde el gobierno estatal o municipal, deberían trazar un buen plan para combatir la plaga, y también que al menos de aquí a diciembre haya algún esquema de apoyos, porque son muchas familias a las que les fue mal este año, porque esta igual de mala la cosecha de maíz, y no va a haber tampoco frijol.