Presenta su declaración 3de3 Paty Jiménez

Inmersos en una situación de corrupción arraigada, la vía para avanzar en la erradicación de estas prácticas negativas es precisamente la transparencia y la rendición de cuentas, afirmó en entrevista con El Sol Durango la candidata del quinto distrito local de la alianza "Va por Durango", Paty Jiménez, luego de presentar su declaración 3de3.

Jiménez Delgado atendió la convocatoria del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública (IDAIP), a fin de rendir ante esta instancia la declaración 3de3, cuyo objetivo es promover la transparencia, la integridad y la ética pública entre las y los candidatos de los distintos partidos políticos que participarán en el proceso electoral 2021, en el estado de Durango.

Al abundar sobre el tema, Paty Jiménez destacó que se trata de una declaración que ya es costumbre en su andar, no solamente en el contexto político, sino incluso dentro del ámbito empresarial. Y es que, por ejemplo, hubo de hacerla como consejera de Coparmex y desde luego, en sus anteriores encargos en el ejercicio público, hizo lo propio con oportunidad.

Opinó que se trata de declaraciones que debemos hacer todos los ciudadanos; “si estamos pidiendo cuentas claras y transparencia, debemos hacer ejemplo, independientemente de que sea o no una obligación. Es una forma de generar también confianza de parte de quienes pretendemos un puesto de elección popular”.

Esta mañana cumplí con la presentación de mi declaración #3De3.

Va por la transparencia, va por la rendición de cuentas. #VaXDurango. pic.twitter.com/jFoLkKTRVq — Paty Jiménez (@PatyJimenezD) April 19, 2021

Dijo que en efecto, durante muchos años la imagen del política no era muy buena, y la gente quiere cuadros honestos y transparentes.

Respecto a aquellos candidatos que no solamente no han presentado su Declaración 3 de 3, sino que se muestran renuentes y han establecido una negativo a realizar esa Declaración, Paty Jiménez reconoció que en efecto, ha habido quienes no están de acuerdo por algunas circunstancias que presumen inseguridad, sin embargo, en su caso, señala que la ha presentado varias ocasiones y que no ha tenido repercusiones.

A la vez, reconoció que el recorrido hacia la transparencia, avanza lento, dado que vivimos en un país cuya corrupción durante mucho tiempo ha sido la constante, no obstante, la vía para comenzar a erradicar las prácticas corruptas es precisamente esta, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas; “tengo confianza en que mientras que no se afloje el paso, se puede seguir adelante en esta proyección de erradicar la corrupción de nuestro país”.