Presenta Toño Ochoa su declaración 3 de 3, hasta el momento es el único candidato a la alcaldía de Durango que ha recibido su constancia por el Instituto Duranguense de Acceso a la Información (IDAIP), al acreditar sus declaraciones fiscal, de intereses y patrimonial, mismas que ya se encuentran en el portal del organismo de transparencia para que puedan ser consultadas por cualquier persona que lo desee.

Declaró “el que nada debe nada teme”, e hizo la invitación a todos los que participan en este proceso electoral a que presenten también su declaración 3 de 3.

El candidato a la Presidencia Municipal de Durango, reiteró su compromiso y convicción con la transparencia, y recordó que desde el 2014 ha presentado de manera voluntaria su declaración 3 de 3, porque tiene arraigado el compromiso de transparencia y rendición de cuentas.

Recordó que es de los pocos políticos de Durango, que siempre ha hecho pública su declaración, porque no tiene nada que ocultar, “lo que ven, es lo que soy, un hombre de trabajo, un hombre de la cultura del esfuerzo, nunca he ocultado y no tengo porque hacerlo ahora, es una costumbre y convicción”.

Presenté voluntariamente mi declaración #3de3 como lo vengo haciendo desde hace años, incluso antes de que fuera una obligación para servidores públicos. #OrgulloXDurango #Durango #DurangoMéxico pic.twitter.com/tFVfBdib5V — Toño Ochoa (@josejoseantonio) April 19, 2022

“Siempre ha sido para mí un motivo de orgullo y satisfacción hacer mi declaración, dando la cara a los duranguenses”, y reiteró que es una persona que viene de la cultura del esfuerzo, porque “además de la política, he tenido otras actividades, incluso empresariales”.

Precisó “es importante que estemos comprometidos, que seamos ejemplo de honestidad, ejemplo de transparencia y ejemplo de que tenemos que cumplir”.

Presenta Toño Ochoa su declaración 3 de 3 | Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Como candidato, la mayor parte del tiempo en su campaña la utiliza para recorrer las colonias, fraccionamientos y poblados, visitar a los duranguenses, porque considera que es donde está el verdadero debate, “los ciudadanos de Durango, te demandan, te exigen resultados, te exigen hechos, es ahí donde se tiene que dar menos palabras y más acción”.

Toño Ochoa se encuentra tranquilo porque se está haciendo un buen trabajo en equipo con la coalición PAN, PRI y PRD, a quienes mueve el orgullo de Durango, que se debe traducir en una visión para traer bienestar para las familias.