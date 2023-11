Se estima que la cosecha de frijol apenas llegue a un 10, si acaso un 15 por ciento de lo previsto, por lo que se prevé que el kilo llegue a más de 40 pesos entrando el 2024, informó Teófilo Chairez, presidente de la cámara de comercio del sector social.

Señaló que en estos momentos se está comprando en 36 pesos, pero ha estado subiendo dos pesos por kilo cada semana, y eso se debe a que no hay, y el poco que se logró no es muy apto para la venta.

“Es triste pasar donde están las cosechas, las vainas están vacías, no se logró nada, y hay mucha desesperación entre la gente, porque hubo quienes incluso pidieron prestado para su siembra, y no van a obtener más allá del consumo familiar” recalcó.

Prevén alza en el kilo de frijol ¡Podrá costar hasta $40!./ Foto: Archivo | El Sol de México

El problema lo tiene todo el norte del país, en Durango no hubo cosecha, pero tampoco en Zacatecas, ni en Coahuila y Chihuahua, por lo que ya se comienza a resentir en incremento cada semana, y para el mes de diciembre en que ya se tenga una cosecha, se tendrán las bases para poder dar lo más caro el público debido a la escasez, por lo que es previsible que llegue a más de 40 pesos por kilo.

“Hablar de patoles está peor, ahorita ya no se consigue, la gente va a tener que pensar en cómo sustituirlos en su cenas navideñas, simplemente no hay, y si la gente se lo llegue encontrar, va a hacer en más de 50 pesos por kilo, y como están los sueldos de la mayoría de la gente ya no van a alcanzar para comprarlos” dijo.

Prevén alza en el kilo de frijol ¡Podrá costar hasta $40!./ Foto: Archivo | El Sol de Mazatlán

Teófilo Chairez, mencionó que ya algunos han comenzado con estrategias de guardar algo del producto para poder irlo sacando después a los mismos precios de esta temporada, porque tampoco se puede incrementar el producto, pues no se vendería, por ello se están procurando los espacios para poder embodegar, y que la gente cuente con estos productos para las fechas navideñas.

El Presidente de la Cámara de Comercio del Sector Social, mencionó que en el caso del frijol, en zonas de los llanos donde se esperaba la mayor cosecha, no va a haber, porque no hubo lluvias, y si algunos esperaban poder recoger 300 kilos, tal vez logren cosechar 50, y no lo van a poder sacar la venta, lo tienen que dejar para autoconsumo, porque por la misma falta de lluvia la calidad no es la mejor.