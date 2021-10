PRI apoyará a padres de familia para que menores sean vacunados contra la Covid

El PRI en Durango y a nivel nacional, apoyará a padres de familia de menores de edad desde los 12 años para que puedan promover amparos para solicitar la vacunación contra la Covid-19, informó en rueda de prensa el dirigente estatal Arturo Yañez Cuellar, y agregó que la mejor estrategia de salud pública es la vacunación para aminorar las afectaciones por la pandemia.

Indicó que el regreso a clases se dio sin ningún tipo de campaña de vacunación, y sin tomar en cuenta el incremento de posibilidades de contagio, además de que previo al inicio del ciclo escolar se habían reportado 60 mil 928 casos de contagios de niños, y más de 600 fallecimientos.

El dirigente estatal detalló que el 26% de contagios en menores de entre 5 a 17 años, durante los primeros 11 días del mes de septiembre ocurrieron oficialmente en algún recinto escolar del país, y manifestó que medios especializados han determinado que las vacunas son efectivas en adolescentes, incluso ya hay compañías que se encuentran realizando ensayos clínicos en niños de hasta 6 meses de edad.

Destacó que los menores con enfermedades crónicas, tampoco se deben excluir de la vacuna, y todos los adolescentes a partir de los 12 años deben ser vacunados, por eso se pone a disposición un documento para que puedan promover el amparo y la autoridad este obligada a aplicarles la vacuna.

Manuel Cavazos Lerma delegado regional del PRI, mencionó que el tema de los amparos es debido a que todo lo quiere hacer el Gobierno Federal, centralizar para ver cuántos votos saca, lo que está afectando a la salud de los mexicanos, porque si las vacunas no las compra el gobierno, o no las distribuye el gobierno, no se va a vacunar.

“Tan sencillo que es permitirle a las clínicas privadas, a las farmacias privadas que importen vacunas y que pongan vacunas, ellos no se van a arriesgar y no van a poner una vacuna que no funcione en los niños o en los adolescentes”, expresó.