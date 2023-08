Problemática de suicidio debe atenderse entre familia y sector salud: Oscar Moreno

Ante el creciente número de suicidios en el estado de Durango, con un total de 114, el presidente del Observatorio Ciudadano, Oscar Moreno Littletón, sostuvo que esta problemática solamente se podrá disminuir con un trabajo conjunto entre autoridades de salud y las familias, es imposible resolver el problema de forma aislada.

Afirmó que lamentablemente los problemas de salud mental se incrementaron con la pandemia y hoy se refleja con altos números de personas que decidieron quitarse la vida y se sabe que existe una cantidad superior de aquellos que desean acabar con su existencia, por ello todos debemos de cerrar filas para atender la problemática social que se vive en todo el estado.

El expresidente de la Coparmex, manifestó que han visto como se han venido incrementándolos problemas psicosociales, gran parte propiciados por la forma de vida que hoy se tiene, por la pérdida de valores, la disolución familiar, la paciencia para educar en el hogar, muchos de los padres de familia se han olvidado de educar a sus hijos, se han convertido únicamente en proveedores, le han dejado la tarea de interactuar con los hijos al celular o las plataformas de televisión que existen actualmente.

Comentó que se tiene que retomar los valores, dejar a tras la violencia, no podemos verla como algo normal, debemos inculcar el amor a la vida y respeto al prójimo.

El empresario, puntualizó sobre la importancia de que padres y autoridades trabajen conjuntamente en la prevención del suicidio. "Es imposible tratar de forma aislada un problema que día a día crece".

"Las autoridades no tienen los recursos humanos y económicos para poder estar en cada una de las familias atendiéndolos, es necesario que los padres inicien la labor de enseñar la importancia de vivir, de respetar, de no permitir la violencia, de no permitir escuchar y ver programas que fomentan la violencia. Es decir en los hogares tenemos muchas cosas que hacer por el desarrollo emocional de nuestros hijos, la tarea es de todos", finalizó el presidente del Observatorio Ciudadano.