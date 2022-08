Problemática en Aguilera está resuelta, asegura secretario de Educación en Durango

El secretario de Educación en el estado de Durango (SEED), señaló que en este momento lo más importante para la dependencia es el trabajo que se desarrolla con miras al próximo ciclo escolar, que traerá consigo toda una nueva metodología en la que los profesores reciben una preparación extraordinaria para acometer los desafíos que habrán de enfrentar, y pide que el asunto del conflicto en la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera “ahí quede”, pues asegura que está resuelto y normalizada la actividad en el plantel.

Esa es la parte sustantiva de la SEED, dijo Rubén Calderón, al anotar que en este momento lo trascendente para la dependencia, es precisamente la proyección hacia el próximo ciclo escolar.

“En cuanto a Aguilera, la problemática está resuelta”, externó textualmente el funcionario estatal, quien sin embargo, admitió que se continúa trabajando para erradicar viejos vicios que se vienen arrastrando en esa escuela desde hace décadas.

Calderón Lujan afirmó que existe información constante por parte de la directora, de los maestros que asisten durante el día y durante la noche, incluyendo en ocasiones la atención del coordinador de Instituciones Formadores de Docentes, que visita hasta los dormitorios; “la situación en Aguilera está de manera completamente normal”, recalcó.

Yo quisiera, expuso textual, que esto quedara aquí, “el tema está atendido, el joven está inscrito en la Universidad Pedagógica de Durango (UOD) por acuerdo entre su mamá y él. En la Normal Rural los muchachos siguen trabajando. Se está monitoreando constantemente la actividad. Hay periodistas que han ido con los jóvenes y estamos abiertos a atender el problema”.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fueron también atendidas, aseguró.

Cuestionado en torno al tema, el Secretario pidió recordar que es una situación de muchos años que se ha ido modificando para bien.

Pidió también entender que son cien jóvenes que está en la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, donde ocurren cosas más no ese tipo de prácticas como las novatadas, que ya no existen ahí; “las novatadas se eliminaron. Puede haber 'carrilla' como se dice entre los jóvenes, pero no hay nada extraordinario, se sigue trabajando por erradicar esos vicios que se tenían”, indicó finalmente