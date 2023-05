Propone diputada menstruación digna para mujeres de escasos recursos en Durango

Pensando en las mujeres que habitan en comunidades rurales, comunidades indígenas o en las colonias de los diferentes municipios del estado de Durango, que apenas alcanzan para comprar lo necesario, la canasta básica para sus hijos, pero que no tienen dinero para comprar insumos para pasar el periodo menstrual con dignidad, se busca apoyar con legislación desde el Congreso del Estado, para dotar de insumos necesarios, así lo manifestó la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gabriela Hernández.

La diputada precisó que se analiza la posibilidad para dotar de toallas sanitarias gratuitas en el estado, porque de acuerdo a los datos de la UNICEF, un 33 por ciento de las mujeres en el país, utilizan papel higiénico en lugar de toallas en los días de periodo, o muchas niñas o adolescentes no van a los baños de sus escuelas porque no se sienten cómodas ni seguras.

Por ejemplo en los baños públicos tampoco se tienen los insumos para poder pasar esos días, y hace falta esa concientización en las escuelas, empresas y en los municipios, para que se piense en la inclusión en los días de menstruación, pues muchas veces las mujeres prefieren quedarse en casa, no ir a la escuela o al trabajo, buscando un periodo digno, se incluye impulsar el uso de ropa menstrual, y tener a la mano los medicamentos que ayudan para los dolores menstruales.

Se está analizando desde el Poder Legislativo, promover la generación de leyes y políticas públicas, tanto en los temas que tienen que ver con la educación, como en aquellos referentes a la economía, para lograr la distribución de manera gratuita de toallas sanitarias y tampones a mujeres en espacios y escuelas públicas de la entidad, un beneficio para que las niñas y mujeres que necesiten estos productos puedan tener acceso a ellos.

Destacó también que un cólico, que aunque se ve como algo normal, no siempre es así en todas las mujeres, y se debe acudir al doctor, para que se descarte un problema mayor, pero no se tiene esa información o educación, porque un periodo digno, no debe de ser un privilegio, sino un derecho.

Finalmente dijo, “subimos el pronunciamiento para reflexionar en torno a este día 28, Día Mundial de la Salud Menstrual, porque muchas mujeres no pueden ir a la escuela o al trabajo, por dolores muy fuertes, ni pueden realizar sus labores diarias, o no tienen los insumos de higiene que se requieren", puntualizó.