Propone Morena que EASE rinda informe ante el Congreso de Durango

Proponen diputados de Morena, que a quien se elija como nuevo titular en la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) de Durango, acuda de manera periódica al Congreso del Estado, a rendir informe de su trabajo, y no cada año como era anteriormente, a fin de que de la manera más transparente, se vigile el destino del recurso de los duranguenses, afirmó la diputada Sandra Amaya Rosales.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el congreso estatal, afirmó que será muy importante la credibilidad y el manejo transparente de este órgano, pues la anterior titular de EASE, hizo un muy mal trabajo, “aprendimos de la peor manera, cuando la hora es titular no hacía bien las cosas, no presentaba informes transparentes y no sabía lo que estaba haciendo”.

En el pleno del @CongresoDurango propuse lo que hoy sometemos a consideración, es para que él o la Auditora Superior presente, cada año, ante el pleno, su informe anual de labores.



No podemos seguir permitiendo más opacidad y discrecionalidad al interior de la @EASEDGO pic.twitter.com/vH0l25SaiH — Sandra Amaya (@Sandra12Amaya) March 22, 2023

La legisladora local, puntualizó que es muy importante que quién ocupe espacio, lo haga de la manera más profesional, que no esté ligada a compadrazgos, ni te mas turbios.

“Nosotros presentamos hoy una iniciativa, y creo que los compañeros de los distintos grupos parlamentarios también les parece importante, que el nuevo la nueva titular que esté al frente de la entidad de auditoría superior del Estado, venga rendir un informe como lo hacen todos los organismos autónomos”, dijo.

El 28 de febrero declaré que un día antes, en la reunión de Comisiones Unidas le pedí la renuncia a Lourdes Mora como titular de la @EASEDGO



Ayer por la noche Mora presentó su renuncia, con ello termina un periodo de protección. https://t.co/YQxxfclHx4 — Sandra Amaya (@Sandra12Amaya) March 16, 2023

La ley establece que el informe de este organismo se envíe por escrito, pero lo que se pretende es que el titular acuda al pleno del congreso cuando se le convoque, y que al cabo de unos meses de que inicie su trabajo, presente su primer informe.

Sandra Amaya Rosales, dijo que es muy importante que los mismos diputados se integren en el trabajo de revisión de esta entidad de auditoría, incluso se puede solicitar que se rinda un informe de manera mensual, porque se establece en la ley que se pueda enviar informes cada tres meses, aunque no se hacía llegar, ahora la propuesta es que sea mensual.