Realiza EASE cursos de capacitación para ayuntamientos en Durango

La Comisión de Hacienda en conjunto con la Entidad de Auditoría, antes del inicio de las administraciones municipales, estuvieron brindando varios cursos para que en los ayuntamientos se tenga muy en cuenta que es lo que se debe hacer para evitar cualquier acto de corrupción, informó Patricia Jimenez Delgado, diputada del Congreso del Estado.

De tal forma, en estos cursos se está al pendiente del actuar de los mismos alcaldes, que en los gobiernos tengan conocimiento de que documentos deberían presentar al final de año o de sus administraciones.





Mencionó que hay municipios con pocos ingresos, pero que a veces tienen muchas observaciones porque la gente no está acostumbrada a entregar documentación, “piensan todavía que no pasa nada, y hay presidentes municipales que desconocen que deben entregar de documentación”.

Dijo que ante una nueva ley de fiscalización que se está impulsando, se están realizando las observaciones pertinentes, para no tener que estar “parchando” de manera continua la ley, y en ella es muy importante lograr que los municipios entren a una dinámica de trabajo constante.

Patricia Jiménez Delgado, resaltó que la ley no debe permitir que se aprueben cuentas públicas por ningún tipo de acuerdo político, anteriormente se decía que una cuenta podía pasar si no presentaba determinado número de observaciones, y eso evidentemente está mal, pues finalmente hay que ver lo que se está revisando, lo que se está observando, porque en pocas observaciones puede haber una partida muy fuerte que no se debe de aprobar.