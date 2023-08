Proponen estrategias contra el acoso en el transporte público

En Durango, ante los casos de acoso registrados en unidades de transporte público, el Consejo Estatal Ciudadano (CEC), propone replicar estrategias de prevención, que han dado excelentes resultados en la Ciudad de México, así lo detalló el presidente, Jorge Mojica Vargas.

"Justamente la Ciudad de México, tenía ese grave problema, por lo que el Consejo Ciudadano Mx, implementó algunas estrategias que dieron buenos resultados y se ha logrado disminuir el número de casos de acoso sexual, entonces para beneficio de la población en Durango, las acciones que aplicaremos serán con la finalidad de contrarrestar dichos actos en el transporte público".

Aseguró que la próxima semana se instalará en el Consejo, una comisión de mujeres, para que se registren y atiendan los casos de esta naturaleza, además se contará con un programa de empoderamiento a la mujer, acciones preventivas y sobre todo respeto a las mujeres.

Imagen ilustrativa | Jorge Mojica afirmó que se instalará en el Consejo, una comisión de mujeres, para que se registren y atiendan los casos de esta naturaleza / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

"Estaremos atentos a que se apliquen sanciones drásticas cuando se comprueben delitos de esta naturaleza, sin embargo, estamos conscientes de que lo más importante son dos cosas, prevenir los casos de acoso en el transporte público y reconocer en todo momento que se debe respetar a las mujeres".

Explicó que vendrán a Durango, integrantes del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, a capacitar a consejeros locales y varios temas para poder aplicar aquí las estrategias exitosas que han tenido en aquella entidad.

Reciénteme una estudiante menor de edad en Durango capital, a través de las redes sociales, hizo una denuncia pública porque fue acosada en un camión del transporte público, y aunque las autoridades hicieron lo correspondiente al detectar a la persona acosadora, y detenerlo, se pide prevención y evitar este tipo de casos.

Reciénteme una estudiante menor de edad hizo una denuncia pública debido a que fue acosada en un camión del transporte público / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

En este caso la procuradora del Niñas, Niños y Adolescentes de DIF Estatal, Cecilia Rodríguez Franco, indicó que esa situación ocurrida en el Transporte Público, “es un abuso sexual”, es un delito hacer algo contra la menor sin consentimiento, principalmente porque se está abusando de su intimidad sexual y se está exponiendo a algo para lo que no está preparada, no importa si hubo tocamiento o no.

Por parte del Gobierno del Estado, anunciaron la aplicación de “Transporte Seguro”, para que se vincule directamente a las dependencias encargadas de brindar seguridad, tanto estatal y municipal, para una inmediata atención, así lo informó Rafael Valentín Aragón, subsecretario de Movilidad y Transportes.