Inauguran el Centro de Atención Municipal de la Salud

Cuando se tuvo la idea de crear un centro que brindara servicios de salud para las zonas del municipio donde existiera mayor densidad poblacional, se encontraron con que la parte donde se encuentran los Fraccionamientos Huizache 1 y 2 es uno de los sitios que concentran un importante número de habitantes de la ciudad de Durango, además de la recurrente demanda que se tiene de los servicios de la brigada móvil de salud, por ello se pensó en la generación de un punto fijo de atención médica.

De acuerdo con información del titular de la Dirección Municipal de Salud Pública, Juan Esteban Aguilar, cuando tuvieron la oportunidad de desarrollar el plan anual de trabajo se decidió la instalación de un lugar a donde los ciudadanos puedan acudir de manera permanente por un servicio de salud.

Explicó que dicho Centro de Atención Municipal de Salud primaria contará con servicios de medicina general, de odontología, nutrición y psicología; mismos que se tendrán en turnos matutino y vespertino de manera gratuita, además de otorgar algunos medicamentos que forman parte del cuadro básico de salud, todo ello sin costo alguno.

“Este punto no podría ser posible o no pudiéramos terminar de cumplir con las funciones que va a realizar si no fuera por la colaboración del Gobierno del Estado”, comentó el funcionario municipal al referir el apoyo que recibieron de la Secretaría de Salud para poner en marcha dicho proyecto.

Por su parte la titular de la Secretaría de Salud de Durango (SSD), Irasema Kondo Padilla, reiteró el respaldo a favor de todas aquellas iniciativas que se planteen en beneficio de la salud de la población.

Explicó que cuando conocieron el proyecto y se les informó que beneficiaría a cerca de 13 mil personas, que son las que se encuentran en esta zona de la ciudad, se dieron cuenta que la cadena sería mucho mayor, “en el tema del nuevo Hospital del Niño cuentan con todo el apoyo para lo que se tenga que hacer para que podamos estar inaugurando próximamente ese nuevo hospital”, señaló.