Protección de la familia es prioritario para legisladores

Por unanimidad, los diputados locales exhortaron a los 39 ayuntamientos para que, en el ámbito de su competencia, procuren fortalecer o crear en su caso, los institutos municipales de la familia o bien los órganos o direcciones relacionadas con la protección de la familia, lo cual debe ser prioritario para cualquier gobierno

El diputado Antonio Ochoa Rodríguez fue quien presentó el punto de acuerdo argumentando que es necesaria la creación de organismos que aseguren el enfoque de familia en las políticas públicas de las administraciones municipales y así responder a la reiterada demanda ciudadana de coordinar e impulsar estrategias que promuevan el fortalecimiento y el desarrollo de las familias.

“Estamos conscientes de la desgastada situación financiera de la mayoría de los municipios, sabemos bien que no hay recursos que sobren, sin embargo, la protección a la familia tiene que ser prioritaria, no podemos dar por hecho que los temas de esta índole se resolverán por arte de magia, sino que debemos situarlos en la dimensión correcta, entendiendo que sin un crecimiento familiar no podemos aspirar al bienestar social que tanto anhelamos”, destacó.

De la misma manera, la diputada Alicia Gamboa Martínez consideró positiva la propuesta, pero resaltó que se debe crear el Instituto Estatal de la Familia, por lo que invitó a su compañero diputado panista hacer congruente y ser firmes en lo que se dice y se puedan destinar los recursos necesarios para este tema.

Por su parte, al sumarse al punto de acuerdo, el diputado Iván Gurrola Vega destacó que la familia es el eje fundamental para tener una mejor sociedad, sin embargo consideró que se debe ser coherente con lo que se dice y se hace, ya que la semana pasada se presentó una iniciativa en el municipio para suprimir el organismo municipal de la familia para generar ahorros.

“Están despareciendo esta institución, pero se debe mantener el Instituto del fortalecimiento de la familia, como pilar de la base social, pero desafortunadamente prefieren gastar 4.5 millones de pesos en alumbrado patrio y navideño a mantener el Instituto de la Familia”, puntualizó.

El diputado Pedro Amador Castro consideró necesario que se tienen que realizar un estudio y celebró que se apoye al primer núcleo de la sociedad, como es la familia y proteger de esta manera a los niños, jóvenes y adultos mayores.

En su intervención, el diputado Rigoberto Quiñonez Samaniego manifestó que la decisión del municipio de la capital es muy apresurada al eliminar al Instituto de la Familia y de Salud Mental, ya que atiende a sectores vulnerables, por lo que los ciudadanos no tienen confianza en el gobierno municipal.

“Se tienen gastos excesivos de nómina, de vehículos y por otra lado se dice que se van a tener ahorros, pero se tienen más de un año sin ver resultados, pero damos nuestro voto de confianza a la propuesta que se presenta en el Congreso del Estado”, comentó.