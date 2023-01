Este miércoles inició el pago para los siete mil 500 docentes que pertenecen a la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a quienes el Gobierno del estado les adeudaba el incremento ponderado, una suma cercana a los 20 millones de pesos.

Efrén Estrada Reyes, secretario general de dicha Sección expuso que el compromiso del estado era que en el 2022 quedarían saldados todos los adeudos, pero en los primeros días del año aún quedaba pendiente el pago antes mencionado, por lo que el pasado martes 3 de enero sostuvo comunicación con las autoridades de las Secretarías de Educación y Finanzas del estado, quienes se comprometieron a que el pago se haría a más tardar el próximo viernes y la segunda parte del aguinaldo será depositada el martes 10 de enero.

Realizan pago pendiente a docentes del SNTE / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Sin embargo fue este miércoles que el recurso se dispersó para el último grupo del magisterio con el que se tenía el adeudo.

De los 13 mil trabajadores de la educación que pertenecen al sistema estatal, a un total de siete mil 500 no se les había pagado el incremento antes mencionado, enfatizó el líder sindical, quien puntualizó que el Comité de la Sección 44 estableció que de no haber pago a más tardar el vienes 6, no regresarían a clases el próximo lunes 9 de enero.

Recordó que han tomado acciones que han afectado a los alumnos, pero dijo que lo adeudado es parte del salario de los docentes y trabajadores de la educación, por lo que pidió comprensión a los padres de familia.