Reducción de jornada laboral provocará crisis económica, aseguran empresarios

Lamentablemente las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador son acciones populistas que lejos de ayudar a las familias les provocara daño en su economía, al pretender disminuirles las horas de trabajo, esto encarecerá el producto final, y el trabajador lejos de descansar se va emplear sábados y domingos para poder solventar la economía de sus familias quienes pagaran el producto final hasta un 20 por ciento más.

Destacó que el Consejo Coordinador Empresarial de Durango (CCE), rechaza la reforma laboral en la que se pretende disminuir la jornada de trabajo de 48 a 40 horas por semana y dos días de descanso para el trabajador. "No estamos en contra de que el trabajador descanse y tenga momentos de recreación y convivencia para él y sus familias, sin embrago, lo que pretende el gobierno federal no es lo correcto". señaló la presidenta.





"No existen políticas públicas que garanticen la recreación y esparcimiento de los trabajadores y sus familias, el gobierno federal, no ha hecho la parte que le corresponde, el de crear espacios de esparcimiento como áreas deportivas y culturales para los mexicanos, caso concreto los trabajadores del sector privado", señaló María Magdalena Gaucin presidenta del Consejo Coordinador Empresarial en Durango.

Afirmó que los empresarios han trabajado mucho para lograr que los trabajadores tengan áreas de trabajo reconfortarles que no sufran de estrés laboral, han logrado que el trabajador se sienta cómodo en su área de trabajo, sin embargo el destinar un día más de descanso solamente encarecería el producto final, el cual a final de cuentas las familias estarían pagándolo.

Comentó que los legisladores han trabajado de forma populista obedeciendo lo que el presidente les indica, pero sin tomar en consideración el daño que se ocasiona, "no preguntan, no analizan y no planean, solo hacen lo que se les ocurre, es decir no están haciendo bien su trabajo", declaró la empresaria.

Agregó que el gobierno federal, no ha podido frenar la inflación que provoca que las familias no les alcance los ingresos que tienen para alimentarse, "tenemos inflación de 7.6 y ahora con lo que se pretende lejos de fortalecer la economía la estarán debilitando al encarecer los productos", reiteró.

"Estamos saliendo de una crisis que trajo la pandemia, y con esas acciones populistas simplemente estará causando estragos en los bolsillos de todos, porque ahora el trabajador lejos de descansar tendrá que trabajar sábados y domingos para poder atender las necesidades de la familia ante los altos precios que tendrán los productos", aseguró la presidenta del CCE.