Reordenamiento educativo pondrá fin al desfalco económico en la Secretaría de Educación

Aproximadamente 2 mil millones de pesos es la deuda que se heredó en la Secretaría de Educación del Estado de Durango(SEED), cantidad que se estima recuperar con la puesta en marcha del programa de reordenamiento administrativo, el cual además pretende posicionar en los primeros peldaños académicos al estado ya que actualmente ocupa el 24 de 28 entidades que son evaluadas.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador del estado, Esteban Villegas, se dio a conocer el arranque de dicho programa, el cual arrojará resultados en el mes de junio del presente año.

En este tema, el secretario de Educación en el estado, Guillermo Adame Calderón, explicó que el programa de reordenamiento tiene el objetivo de recuperar la rectoría en el ámbito administrativo, ya que se han deteriorado bajo el abuso de los procesos que han sido violentados por muchos años.

El programa se divide en 24 puntos, el primero es recobrar la rectoría, garantizar derechos laborales, pagos oportunos al personal, disminución de salarios a funcionarios de alto nivel, no se tocarán aportaciones de los trabajadores, revalorizar la educación, no debe haber alumnos sin maestro, administración transparente, transparentar los procesos de admisión, atención con calidad y calidez, aprovechamiento de la infraestructura administrativa, redistribución del uso eficiente de los recursos ya que 98 de 100 pesos que recibe la SEED se va al pago de nómina, la cual está abultada, subrayó el funcionario estatal al asegurar que cerca de 2 mil trabajadores laboran en las oficinas centrales de esta dependencia, por tanto dicho reordenamiento llevará a la redistribución del personal.

Apuntó que el miércoles 8 de febrero se iniciará con el padrón de quiénes son, dónde están y quienes no están registrados deberán irse del sistema educativo estatal.

Además el programa abordará la reducción de áreas administrativas como el programa compensatorio, mismo que ya no existe, los arrendamientos se retirarán, habrá ahorro de energía en los planteles con el cambio a energía renovables, cero pago de celulares, el parque vehicular conformado por 164 autos y camionetas se tendrán en los patios de la SEED y será asignados por oficio, no para uso público.

Ademe Calderón añadió que se simplificarán los procesos administrativos, se actualizará la normatividad, optimizará la jornada laboral ya que en la SEED se tiene hasta 14 horarios diferentes, “ahora abrirá a las 7:00 de la mañana y cerrará a las 5:00 de la tarde”, dijo, mientras abundó en que se reducirá el personal administrativo, lo cual no incluye docentes, pues ellos se medirán de otra manera.

Subrayó que se combatirá títulos falsos de todos los trabajadores de la educación y erradicar la venta de plazas, mediante el repantilleo se detectarán a los aviadores y en el mes de junio se tendrá una nueva secretaría, que esté entre los cinco estados con mayor actividad académica del país.

El mandatario estatal indicó que dicho programa se llevó de mano mediante platicas con los diferentes sindicatos, enfatizó que se han detectado ventas de plazas, títulos falsos, entre otras anomalías.

“Estamos en el lugar 24 de 28 estados, ya que hay estados que no entran en la evaluación”, comentó al referirse al tema académico y subrayó que con dicho programa habrá un nuevo sistema que llevará a Durango en los primeros dos años a los primeros 10 lugares a nivel nacional.

“Si encontramos personas que no están trabajando, con títulos falsos o sean aviadores, no me vayan a marcar para recomendarlos”, señaló y refirió que dicho mensaje va para su familia, amigos, partidos políticos, organizaciones y demás.

“Hemos golpeado mucho al maestro y magisterio… este es un reordenamiento en benéfico de lo que más queremos que son nuestros hijos” indicó, pues nunca más se tocará el dinero del magisterio y reconoció que el adeudo de dos mil millones de pesos de la SEED, mil millones es referente a temas de laudos que se perdieron, “hay mano negra”, pues se perdieron todos.

De igual forma Villegas se refirió a la federalización de lo trabajadores de Telesecundarias, comentó que con dicho trámite el estado se ahorrará 300 millones de pesos anuales.

Por su parte el líder sindical de la sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Herrera García, indicó que son un sindicato moderno aliado a la cruzada de reordenamiento educativo, y puntualizó que el Comité Ejecutivo será garante que ni un solo agremiado sea lesionado en sus derechos, pidió al gobernador revisar el tema de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), ya que ha lesionado el servicio educativo en mucha instituciones del estado, aunado a los procesos burocráticos que afectan y trastocan el derecho para los trabajadores.

Efrén Estrada Reyes, secretario general de la Sección 44 del SNTE, dejó claro que están convencidos de que están frente a un gran reto que cumplirán y subrayó que es momento de comenzar a “reordenar la casa para el avance y la sección 44 contribuirá para estar en los primeros peldaños a nivel nacional”.