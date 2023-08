Reforma Electoral simulación de inclusión: Tadeo Campagne

"Con la recién aprobada Reforma Electoral en Durango, me parece una simulación de inclusión, solo nos pusieron en el papel, incluso me atrevo a decir, de manera preocupante y de manera grave, que fuimos utilizados para de alguna manera, maquillar a una reforma electoral, donde los y las beneficiados son particularmente los que hoy son legisladoras y legisladoras”, así lo declaró Tadeo Campagne, activista y defensor de la comunidad de la diversidad sexual.

“Hablamos por ejemplo de que quienes conforman la actual legislatura, se pueden reelegir hasta por cuatro periodos consecutivos, estamos hablando de que un diputado, una diputada actual, puede permanecer en el cargo hasta 12 años, consecutivamente hablando”, y sino me equivoco el dictamen habla de 5 distritos por partido o por alianza, una limitante para que otros podamos acceder a esos espacios.

Tadeo Campagne, activista LGBT+ en Durango / Foto: archivo | Ángel Meraz | El Sol de Durango

Se habla en el tema de las plurinominales, de quienes pierdan su distrito, pero por un tema de votos podrán acceder a las plurinominales de los partidos y las alianzas, “no me parece mal, pero sí es una limitante para ver caras nuevas, temas nuevos, políticos nuevos, situaciones nuevas, una legislación nueva que puedan llegar al congreso local".

“Nosotros no conocimos el dictamen hasta el día de ayer ya muy tarde”, solo conocíamos la parte en que se nos había incluido sí, yo tuve la oportunidad de platicar con la diputada Gabriela Hernández, pero le pedí que era importante que nos incluyeran, me comentó que estábamos incluidos, más yo no conocía las condiciones.

"Nos ponen a competir a todos los grupos vulnerables dentro de cada partido o alianzas, y cuando pases el filtro, tienes que entrar al tema de los plurinominales, al tema de los espacios, de cumplir con cuestiones como el género y si logras pasar todos los filtros, al distrito que quieras ir, pero se logra que el diputado del distrito en intención vaya a la reelección, pierdes la oportunidad", señaló.

Las calles de #Durango se pintan de arcoíris 🌈 👬👭



🏳️‍🌈 Personas de la comunidad #LGBT marchan para conmemorar y celebrar el día del orgullo, pero sobre todo para exigir respeto e igualdad.



📷: Lulú Murillo / León Alvarado pic.twitter.com/wQDqppX0nk — El Sol de Durango (@ElSoldeDurango) July 3, 2023

Indicó que que cada una de las decisiones que se tomó en esta reforma, solo limitó y alejo mucho más que los grupos vulnerables pudiéramos acceder a los espacios de toma de decisión, creo que fue un error yo lo dije, “tenemos antecedentes en otras entidades de que por vía del amparo podemos ganar, porque incluso estamos hablando de discriminación institucional”.

Agregó que esperan que otros grupos vulnerables busquen ese amparo, para que se modifique o se cambie este dictamen, "recordemos que a nivel federal hay 4 diputadas de la comunidad LGBTQ+, pero es por un tema de amparos y tribunales, no por voluntad de los partidos y alianzas, eso provoco a que se hicieran reformas a nivel general".

Los legisladores dijeron que el trabajo para sacar la reforma electoral, fue desde hace 6 meses, y que se había escuchado a todas las voces y grupos, cuando la realidad es que ningún colectivo de la comunidad LGBTQ+ estuvo presente, por parte de la diversidad sexual tratamos de incluirnos a la discusión hace algunas semanas.

Durango tiene nueva reforma electoral, que ayudará a que tengamos un estado con calma social y más democrático.

#vamosfamilia pic.twitter.com/999f4buX50 — Alejandro Mojica (@AMojicaNarvaez) August 1, 2023

“Entiendo la parte de que la ley solo obligaba a los y las diputados, a hacer una convocatoria particularmente a grupos vulnerables y los grupos indígenas por un tema constitucional, pero al momento de hacer una reforma para incluir otros grupos, debieron de acercarse”, señaló.