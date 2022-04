Legisladores deben asegurar que se generen energías limpias: Aispuro

Es responsabilidad de los legisladores federales buscar que la Reforma Eléctrica pueda asegurar que se generen energías limpias, que garanticen que se va a heredar a las nuevas generaciones un país en mejores condiciones para su desarrollo, informó José Aispuro Torres, gobernador de Durango.

“Hoy vemos como el cambio climático está afectando seriamente, porque es su momento no se tomaron las medidas oportunas y hoy estamos sufriendo las consecuencias, en el caso del estado esta contemplado que la temporada de altas temperaturas que están contempladas de este mes al mes de julio será mayor a lo que se tenia antes” dijo.

Te recomendamos: Validez de Ley de la Industria Eléctrica causa incertidumbre en los empresarios: Luis Lara

El gobernador del Durango, añadió que este cambio climático es hoy el reflejo de los daños al ambiente que se hicieron antes, como la tala inmoderada de bosques, la quema de materiales que contaminan.

Local La Reforma Eléctrica no va a pasar porque no tienen los números: Ricardo Pescador Abundó que en el caso de la generación de energía eléctrica como lo hace la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se debe seguir aprovechando, pero también hay que actualizar las formas, porque no se puede seguir generando energía eléctrica con esquemas de plantas obsoletas que consumen grandes cantidades de combustolio y que contaminan.

El mandatario estatal destacó que tiene confianza en que en este impase que se ha generado en semana santa se puedan generar los acuerdos, para que las propuestas que se han hecho por parte de algunos legisladores, por parte de otros actores también se puedan tomar en cuenta, lo importante es que en este dictamen que se va a presentar, se contemplen las inquietudes de conocieron en la materia.