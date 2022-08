Reforma Laboral ha disminuido el número de demandas, señala Diana Bernadac

El 98% de la demandas que recibe el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Durango son interpuestas por el trabajador, señaló la directora Diana Bernadac.

Explicó que mensualmente son 300 asuntos que llevan a cabo entre solicitudes y convenios que se elaboran.

La directora del Centro expuso que con la llegada de la Reforma Laboral ha disminuido el número de demandas o asuntos judicializados, sin embargo aún falta socializarla entre los trabajadores y empleadores para que conozcan las bondades que ofrece la conciliación como tal.

Diana Bernadac subrayó que en enero del 2021 se registró un incremento en el número de demandas debido a la pandemia, pues se dieron muchos despidos, sin embargo en comparación con el año en curso el número ha disminuido en un 20%.

Añadió que el Centro de Conciliacion Laboral trabaja bajo un método de cita y se respeta los tiempos que marca la ley.

El despido injustificado es la primera causa por la que el trabajador demanda al patrón seguido de la terminación de relación laboral por mutuo acuerdo, dijo la entrevistada y puntualizó que la mayoría de los asuntos se resuelve en la primera audiencia, las cuales pueden llega hasta cuatro en un lapso de 45 días naturales.

De no haber voluntad por las partes se levanta una constancia de no conciliación para dar paso al proceso judicial, cometo la directora del centro quien añadió que un gran número de los caso de no conciliación ya no ejercen la demanda para continuar el juicio.