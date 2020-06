Regidores del PT proponen reducir gastos del Ayuntamiento

Urge que el municipio trabaje con austeridad, honestidad, justicia y sea promotor del bienestar, señaló el regidor Primitivo Ríos quien acompañado de la regidora Ivonne Barboza, acudieron por onceava vez a devolver el 30% de su salario.

Previo a la devolución del salario, el regidor petista señaló que para otorgar los créditos a los pequeños empresarios ante la pandemia que se vive, el presidente municipal Jorge Salum del Palacio, hizo uso del segundo préstamo que solicitó el Ayuntamiento desde el año pasado, por el orden de 50 millones de pesos, lo que suma 100 millones de pesos a pagarse en ocho meses.

“Hay mucho derroche de dinero”, dijo el regidor quien señaló que el municipio capitalino cuenta con un recurso de dos mil millones 400 mil pesos y haciendo un mal uso del recurso, “no se ve mejoría, solo acciones que generan escándalo tras escándalo, como lo fue el mercado Gómez Palacio”.

Foto: Cortesía | Regidores

Añadió que gran parte del presupuesto se destina a vehículos que usan de manera personal, además el área de Comunicación Social, donde cada vez sube más su gasto y sobre todo la renta de oficinas y casas que se adaptan para la atención del público, es una fuga de dinero enorme.

“Está por cambiarse el centro Multipago de Plaza Jardines a un lugar de un primo del presidente municipal, y no es lógico que se vaya a un lugar más caro, la gente no ve que el presupuesto se invierta en mejoras de la ciudad, ya que se ven calles sucias, áreas verdes secas, las actividades que hacen no se reflejan en un bien para la comunidad” dijo Primitivo Ríos.

Adelantó que en las próximas sesiones de cabildo la regidora Ivonne Barboza y él, presentarán una iniciativa que propone el recorte de algunas áreas no esenciales como en comunicación de las diferentes direcciones municipales, además de la reducción del salario de presidente municipal, regidores y directores, “se debe gobernar en la sana medianía, no se puede derrochar”, indicó