Registra Profeco quejas por incumplimiento de agencias de viajes en Durango

Durante lo que va de 2023 la delegación Durango de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene documentadas cuatro quejas contra agencias de viajes por incumplimiento en servicios ofrecidos, sobre todo relativas a vuelos hacía destinos turísticos y que ya han sido resueltas a favor de los clientes, aseguró el titular de la dependencia, Fernando Álvarez León al reconocer que fraudes en este rubro no se han presentado al momento.

Al ser entrevistado el funcionario federal detalló que fraudes como tal no se tienen documentados ante esa instancia, sin embargo si ha habido recepción de quejas relativas a mal servicio por parte de agencias de viajes.

En lo que va de este 2023 se han recibido cuatro quejas contra los referidos prestadores de servicio, especialmente por incumplimiento a las expectativas del consumidor en el servicio adquirido, sobre todo fallas en la venta de boletos de avión.

Sin duda que el destino más solicitado por los duranguenses es Mazatlán, en este sentido las quejas han sido por la adquisición de viajes vía aérea, añadió.

Al momento este rubro es el único en que se que han presentado inconformidades de usuarios y todas fueron solucionadas a favor de los clientes. Admitió además que en la adquisición de paquetes turísticos en hoteles o departamentos, a la fecha no existen inconformidades o quejas de usuarios.

Se le recomienda mucho a la gente que esté muy alerta cuando rentan departamentos o estancias en playas, ya que si lo hacen a través de internet existe mayor riesgo de ser defraudados; por ello es mejor hagan sus compras a través de lugares reconocidos.





La Profeco no tiene registradas quejas formales, por lo que recomienda tengan mucho cuidado, ante la cercanía de las vacaciones, sobre todo en lo que se refiere al pago de anticipos porque es ahí do de esta el riesgo si no se contrata a una agencia debidamente establecida, concluyó diciendo Álvarez León.