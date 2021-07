No se debe condicionar la educación por pago de cuotas

Las mesas directivas de padres de familia no deben condicionar el pago de cuotas a cambio del servicio educativo, tampoco cobrar el año que no se asistió a las aulas, señaló Hugo Delgado Ramos, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia.

Debido a que existe una posibilidad de regresar el próximo ciclo a las aulas, esto de manera híbrida, el presidente de los Padres de Familia señaló que debe existir consciencia que el regreso no será la 100%.

Subrayó que la prioridad es dar mantenimiento a las instituciones educativas y que cada aula cuente con un termómetro y gel antibacterial, para que los alumnos tengan un regreso seguro, lo cual no significa que se condicionará el ingreso a las escuelas por no realizar el pago de cuotas.

Delgado Ramos resaltó que en la medida de lo posible los padres deben colaborar con las instituciones educativas, ya sea de manera económico o en especie, para abonar en un regreso seguro.

Subrayó que en la última asamblea de las mesas directivas, la cual se dio hace dos años, ya que la pandemia no permitió que los menores regresaran a las escuelas, se acordó una cantidad diferente en cada escuela para cubrir gastos o hacer mejoras en las instituciones y ese mismo monto se debe respetar, pues no existen condiciones para aumentarla, "el pago de cuotas no es obligatorio, pero es fundamental que los padres de familia aporten para tener un regreso a clase seguro, existe un deber moral, la aportación no solo debe ser económico sino también se puede dar en especie" dijo.

El representante de los padres a nivel estatal dejó claro que el manejo de las aportaciones debe ser pulcro y transparente y cada mesa directiva debe rendir cuentas de los recursos.

Para finalizar llamó a las padres de familia ser prudentes y continuar con las medidas que marca la autoridad sanitaria, con el fin de continuar en semáforo verde y poder regresar a las aulas.