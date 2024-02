¿Rellenas tus garrafones? Así puedes cuidar el agua que consumes

Por los bajos costos que ofrecen, entre 15 y 20 pesos por un envase de 20 litros, las rellenadoras purificadoras de agua, se han convertido en una opción accesible para muchas familias, pero la falta de supervisión en el cumplimiento de normas operativas abre riesgos para la salud en el corto, mediano y largo plazo.

En la actualidad se ha multiplicado la venta de garrafones usados, llenos de agua supuestamente purificada. En cada colonia se pueden contar cerca de 10 negocios de purificadoras de agua, que al parecer carecen de permisos y supervisión.

El estado de Durango cuenta con 85 rellenadoras de agua purificadora registradas ante la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised).





Así lo dio a conocer Moises Nájera Torres, comisionado estatal de la Coprised, al señalar que de las 85 rellenadores solo 18 establecimientos se han verificado.

Dichos verificadores tienen una norma oficial mexicana encargada de supervisar que el personal cumpla con varios requerimientos como el uso de cubrebocas, cubre gorros, delantal, bota plástica, además de que las tuberías se encuentren limpias y al aire libre y que se cuente con una cisterna donde sea el llenado.

Además de que las áreas de despacho no estén en contacto interno y que tengan un sistema de purificación que permita eliminar todos los organismos como la e coli, los coliformes totales y que también el arsénico y flúor no estén pasando.

Nájera Torres explicó que regularmente el origen de la sustracción de agua viene de los municipios redes municipales.

Asimismo destacó que para saber si el agua está purificada, se toma una muestra la cual se manda al laboratorio, se toman 3 litros de agua para posteriormente llevarse al laboratorio y ve los coliformes totales, e coli, y la forma bacteriana que pudiera tener en el agua.

Comentó que muchos de estos negocios de venta de agua no están regulados por la Secretaría de Salud, principalmente en cuanto al llenado.

Detalló que lo más preocupante es el llenado automático, pues en este tipo de despachadoras no hay un control del lavado del garrafón, además de que no se ve de dónde proviene el líquido, pues el llenado lo hacen directamente del interior de las casas hacia el exterior y no se puede observar el proceso de calidad de esa agua.

Resaltó que hay hasta máquinas despachadoras, donde no hay un control del lavado del garrafón, además de que no se ve de dónde proviene el líquido, pues el llenado lo hacen directamente del interior de las casas hacia el exterior y no se puede observar el proceso de calidad de esa agua.

Por último el comisionado de la Coprised invitó a a la población a hacer buen uso del agua y no desperdiciarla.