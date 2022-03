Reprueba CCE Durango violencia en marcha feminista

La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Durango, María Magdalena Gaucín Morales, comentó que aunque está a favor del derecho a la manifestación, y al respeto de los derechos de la mujer, no está de acuerdo en que involucre el tema de la violencia, “y donde nosotros mismos provocamos esa violencia”.

Indicó se sabe de manifestaciones con violencia para poder ser tomadas en cuenta, pero en cuanto la destrucción del patrimonio, considera que no son las formas. Sí hay que llamar la atención, sí estoy de acuerdo, pero no destruyendo un patrimonio propio, como mujeres sobre todo al hacer ese tipo de manifestaciones tan violentas, provocamos más violencia y destrucción y no generamos una política pública.

“Tenemos que dar más la lucha en cuanto a una política pública en los Congresos, de alguna manera que se pueda generar esta sinergia con las mujeres que han ido ganando terreno”, expresó.





Señaló que ese tipo de temas y manifestaciones crecen porque no se tiene una justicia pronta y expedita, principalmente por la falta de justicia para las víctimas, por eso es necesario que no se queden impunes los casos, y que los culpables cumplan su castigo.

El pasado 26 de marzo se realizó una manifestación por la agresión a una alumna de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), donde se realizaron algunas pintas a los edificios, pero también se reportaron destrozos a inmuebles diversos.